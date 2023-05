El sector de ambulancias de Canarias irá a la huelga a partir del próximo miércoles

Finalmente, los trabajadores del sector de ambulancias de Canarias irán a la huelga, de forma indefinida, a partir del próximo miércoles 17 de mayo.

Así lo han anunciado en un comunicado, tras mantener una reunión, este mismo viernes, y constatar el «nulo interés de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario y de las empresas concesionarias por resolver las múltiples deficiencias que ofrece este servicio esencial para la ciudadanía».

El Tribunal Laboral Canario (TLC) convocó a las partes este viernes para buscar un punto de encuentro y evitar los paros en toda la comunidad canaria. Asistieron al encuentro las empresas concesionarias del servicio y una representación de Gestión Sanitaria de Canarias, pero no así del Servicio Canario de Salud (SCS), a pesar de que le constaba la solicitud, por parte de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, de rescatar el servicio para que sea prestado en su totalidad por las administraciones públicas.

En esta línea, desde el sector de las ambulancias señalan que el SCS presensó el mismo escrito al TLC, «sin molestarse en atender la nueva documentación aportada», lo que, para el sindicato, «muestra la desidia y el desinterés de la Consejería de Sanidad por la forma deficitaria en la que se está prestando este servicio en todas las islas».

Mientras, continúa la nota, las empresas han argumentado que no existe ningún incumplimiento, «a pesar de las múltiples denuncias, sentencias judiciales y actas de la Inspección de Trabajo que demuestran todo lo contrario». Desde FSC-CCOO (Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO) denuncian que esta situación constituye un manifiesto uso irregular del dinero público que no se ajusta a lo que recogen los pliegos de concesión del servicio, por lo que no descartan presentar una denuncia ante la fiscalía anticorrupción.

La huelga comenzará el 17 de mayo y tendrá carácter indefinido, materializándose cada miércoles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y cada jueves en la provincia de Las Palmas