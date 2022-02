Sanidad mantiene por ahora la cuarentena en siete días

Los contagiados por covid-19 deberán seguir guardando una cuarentena de siete días. Los miembros de la Comisión de Salud Pública decidieron este martes mantener este periodo de aislamiento hasta su próxima reunión, a la espera de contar con nuevos informes que avalen una medida que genera discrepancias. Algunas comunidades y las patronales empresariales eran partidarias de disminuir este plazo, que con la explosión de infecciones por ómicron, ha causado un gran número de bajas laborales y ha frenado la producción de las empresas. Pero por el otro lado, los expertos reclaman prudencia antes de tomar esta decisión.

Actualmente, el aislamiento de los positivos dura siete días y para reincorporarse al trabajo no hace falta un test positivo, salvo los sanitarios o los trabajadores de residencias. Los contactos estrechos de un contagiado que no están vacunados también deben hacer una semana de cuarentena, mientras que los contactos vacunados están exentos si no desarrollan síntomas.

El profesor de Medicina Preventiva en la Universidad de Alcalá de Henares Pedro Gullón cita un estudio del Observatorio de Salud Pública de Cantabria que concluye que solo el 2% de los contagios por ómicron se producen a partir del quinto día de contagio. «En cualquier caso, cuando la incidencia está cayendo como ahora, una reducción de las cuarentenas tiene menos impacto», apunta. «La cuarentena no debe modificarse bajando de los siete días. El riesgo de que una persona aún sea capaz de contagiar por debajo de esos días sigue siendo real», explica, por su parte, el experto en Salud Pública José Martínez Olmos.

En solo un mes y medio, ómicron ha causado cinco millones de contagios, casi la mitad de los contabilizados desde el inicio de la pandemia por las estadísticas oficiales. Pero los casos reales son muchos más, ya que gran parte de las infecciones detectadas en test de antígenos caseros no han sido notificadas a las redes de vigilancia sanitaria. Ayer, la incidencia del coronavirus cayó otros 104 puntos y se situó en los 1.893 casos por 100.000 habitantes. Además, el departamento de Carolina Darias informó de 43.831 contagios y de 361 muertes.

En su reunión de este martes, la Comisión de Salud Pública también aprobó la actualización número 11 de la Estrategia de vacunación para incluir la vacuna de Novavax, la quinta disponible en España (aprobada por la EMA el pasado 20 de diciembre). Novavax se utilizará en personas que han recibido vacunación incompleta por alergias a algunos de los componentes de las otras vacunas disponibles. En agosto de 2021, el Consejo de Ministros aprobó la adquisición de 2.284.085 dosis de Novavax, que llegaron a España entre noviembre y enero y que se utilizarán en este grupo.