La sanidad canaria asume una negligencia médica en la muerte de un paciente cuyo cáncer se detectó tarde El enfermo, de 54 años y residente en La Gomera, estuvo tres años esperando por un TAC y sólo tuvo opción a tratamiento paliativo tras ser diagnosticado con un tumor pulmonar en fase avanzada

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha reconocido negligencia médica en la atención a un paciente de 54 años cuyo cáncer fue diagnosticado con una demora injustificada y que terminó falleciendo en agosto de 2023.

El organismo público ha fijado una indemnización de 19.152 euros para los hijos del fallecido, el 25% de lo solicitado en la reclamación inicial, aplicando la doctrina de la «pérdida de oportunidad», según informa la asociación El Defensor del Paciente en un comunicado.

Según la resolución administrativa, el SCS admite infracciones de la 'lex artis' relacionadas con retrasos en pruebas diagnósticas esenciales, un alta hospitalaria prematura y deficiencias en la información aportada al paciente y su familia. La reclamación fue tramitada por el abogado Damián Vázquez, de los servicios jurídicos de la asociación.

El paciente acudió en varias ocasiones a su centro de salud, al hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera y, posteriormente, al hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife).

Un TAC que nunca llegó

Pese a la solicitud de un TAC torácico por Neumología en 2020, la prueba nunca llegó a programarse. En junio de 2023, tras una ecografía que detectó lesiones hepáticas compatibles con malignidad, se pidió un nuevo TAC toracoabdominal que tampoco fue citado hasta que el paciente acudió a Urgencias el 9 de agosto. El informe confirmó un cáncer de pulmón en estadio IV con metástasis múltiples.

El SCS también reconoce que el paciente fue dado de alta el 10 de agosto de 2023 sin esperar el resultado del TAC que aconsejaba ingreso o derivación a un servicio especializado. Tres días después quedó ingresado en Neumología del HUNSC con tratamiento exclusivamente paliativo, falleciendo el 17 de agosto.

Diagnóstico tardío que solo permitió tratamiento paliativo

La familia denuncia que el retraso en las pruebas y los diagnósticos erróneos en atención primaria y en el Hospital de La Gomera impidieron actuar a tiempo. El propio Consejo Consultivo de Canarias señala en su informe que el resultado del TAC «hubiera conllevado el ingreso del paciente», lo que no se produjo.

Pese a admitir la existencia de mala praxis, el SCS reduce la indemnización al 25% por la incertidumbre causal, criterio que la familia y El Defensor del Paciente rechazan.

Indemnización insuficiente para una cadena de fallos

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, lamenta que «tras reconocer mala praxis y fallecimiento, se rebaje la indemnización invocando una pérdida de oportunidad que no corresponde a casos con infracción acreditada».

El abogado Damián Vázquez sostiene que «la propia Administración admite múltiples incumplimientos que afectaron al diagnóstico y la continuidad asistencial, por lo que no es jurídicamente procedente reducir la indemnización». Tanto la familia como la asociación valoran presentar recurso contencioso-administrativo contra la resolución.