«San José es el hospital natural, 24 horas, del Puerto»

El papel de la Fundación Hospital San José ha estado muy presente en la historia reciente de Las Palmas de Gran Canaria, siendo un elemento vertebrador del eje ciudad-puerto. Un pionero dentro de la asistencia portuaria y un referente de la salud en la zona.

San José «es el centro de salud cercano, el lugar natural para ser atendido ante cualquier problema de salud las veinticuatro horas del día», destaca su gerente Miguel Ruiz San Román.

-¿Cuál es el carácter del hospital, 134 años después de su fundación?

Continuamos siendo el único hospital general sin ánimo de lucro de la isla, nuestro carácter de fundación benéfica impregna toda nuestra actividad con una ética del trabajo centrada en el paciente, no en el beneficio económico. Aún en la actualidad, como hospital concertado, realizamos una importante cantidad de intervenciones derivadas del Servicio Canario de la Salud. El esfuerzo de nuestro centro por no dejar de atender a ningún paciente necesitado no ha cesado de crecer desde su fundación, de la que el próximo año se cumplirán 135 años.

«San José se ha situado como importante colaborador quirúrgico del Servicio Canario de Salud, desarrollando también la atención a pacientes privados y asegurados»

No obstante, no debemos confundirnos, este carácter benéfico no resta ni un ápice de ambición en cuanto a crecimiento de nuestra actividad privada, a calidad asistencial e inversión en equipamiento médico moderno y la última tecnología. El hospital San José se ha situado como un actor fundamental colaborador del servicio canario de la salud, siendo el hospital mejor puntuado en su categoría en el concierto de hospitalización adjudicado en 2018 y aún vigente. También, ha experimentado una importante evolución y crecimiento en el servicio a pacientes privados y asegurados.

-¿Qué cambios significativos han impulsado este crecimiento?

En los últimos años, en el hospital hemos podido realizar amplias reformas y mejoras, gracias al impulso constante y decisivo del Patronato de la Fundación. En la actualidad, el hospital es un centro quirúrgico con 66 camas, tres quirófanos completamente equipados para acoger todas las especialidades médicas, una Unidad de Cuidados Intensivos y una gran cantidad de consultas y especialidades médicas homologadas. Además, en 2025 hacemos una apuesta decidida por las urgencias hospitalarias.

Atendemos a más de 400 pacientes diariamente en las distintas especialidades. En total, hemos realizado más de 4.500 intervenciones quirúrgicas durante 2024, siendo uno de los hospitales más activos y mejor valorados por el Servicio Canario de la Salud y los operadores del sector. De hecho, en 2023, San José fue el hospital que mayor número de intervenciones quirúrgicas concertadas del Servicio Canario de la Salud realizó, demostrando la confianza que inspira nuestro centro a profesionales y pacientes públicos y privados.

- ¿Qué opina sobre la declaración de BIC del hospital? ¿Hasta qué punto les afecta?

Ha sido un tema polémico, y resulta paradójico que, precisamente, la única institución que ha mantenido intacto el edificio y lo ha conservado, sea víctima de la más rígida legislación posible, como si fuese sospechoso, cuando en realidad ha conservado todo en las mejores condiciones de toda la Avenida de las Canteras. Este proceso ha supuesto costes enormes y retrasos graves para la institución, pero hay que adaptarse.

«Nuestro carácter benéfico no resta ni un ápice de ambición en cuanto a crecimiento de nuestra actividad privada y a la calidad asistencial»

Esta declaración de BIC esperamos que solo haya supuesto un retraso en el ambicioso proyecto de ampliación del hospital que ya estaba en trámite en el Ayuntamiento y que se vio retrasado por este proceso. La ampliación será un hito en la adaptación del patrimonio al uso hospitalario y resultará uno de los hospitales con más encanto de la isla. Hemos constatado en las instituciones un decidido interés en potenciar la actividad hospitalaria de San José y continuar otros 135 años más, aún con más fuerza y unas instalaciones ampliadas y modernizadas.

- ¿Cuáles considera que son los principales retos del sistema hospitalario hoy en día?

Hay muchos aspectos críticos pero, por mencionar algunos, pienso que la sanidad concertada-pública es un magnífico medio para agilizar las cirugías ambulatorias que colapsan nuestros grandes hospitales de tercer nivel. La concertada-publica ofrece una altísima calidad, rapidez y eficiencia económica comprobada. Los pacientes son los grandes beneficiados de drásticas reducciones de las esperas y el sistema se beneficia de menores costes.

Debemos prestar atención a la cronicidad y a los pacientes en la frontera entre el sistema sanitario y la dependencia, a menudo se nos plantean casos muy duros y urge una mayor coordinación para disponer de unas plazas dignas diseñadas para pacientes con necesidades sociales o con bajos requerimientos hospitalarios, que ocupan camas hospitalarias en la actualidad. Son situaciones de costes inasumibles económica y humanamente.

Por último, aunque insisto en que hay muchos temas, resulta muy interesante la potenciación de la atención domiciliaria especializada, esto ahorraría tiempo y dinero, desahogando primaria, los hospitales y sus servicios de urgencias. Además, acercar la medicina al hogar del paciente es darle una atención más humana y cercana. En estos tres aspectos, el hospital San José está desarrollando programas específicos de mejora y desarrollo.

- ¿Cómo celebrarán los 135 años de existencia del hospital en 2026?

El próximo año se cumplirá el 135 aniversario de la fundación del hospital. Somos el hospital decano de la ciudad y nos gustaría conmemorar esta efeméride con toda nuestra comunidad, pacientes, vecinos, profesionales, directivos y todos los que deseen participar. Es una gran fecha y todos los que han hecho que el hospital sea lo que es hoy, merecen reconocimiento.

