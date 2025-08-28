Riesgo extremo de radiación ultravioleta en Canarias Gran Canaria, El Hierro y varios municipios del resto de islas estarán en nivel máximo hasta el 1 de septiembre

Termómetro de la playa de Las Canteras.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 11:51

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias informa de que todas las islas del archipiélago se encuentran en riesgo muy alto de radiación ultravioleta (UV), con niveles extremos en Gran Canaria, El Hierro y en distintos municipios de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera, al menos hasta el próximo 1 de septiembre.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Canarias es la región de España con mayor radiación UV durante todo el año, lo que obliga a extremar precauciones para evitar daños en la salud.

Islas y municipios en riesgo extremo 1 Gran Canaria: toda la isla. 2 El Hierro: todos los municipios. 3 Lanzarote: toda la isla salvo Arrecife (muy alto). 4 Fuerteventura: toda la isla salvo Puerto del Rosario (muy alto). 5 Tenerife: Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor, Arona y San Miguel de Abona. 6 La Palma: toda la isla salvo San Andrés y Sauces y Santa Cruz de La Palma. 7 La Gomera: toda la isla salvo San Sebastián de La Gomera.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la protección frente al sol es necesaria durante todo el año e incluso en días nublados. Las principales medidas son:

Recomendaciones de Salud Pública 1 Usar protector solar SPF 50+ a diario. 2 Evitar la exposición en las horas centrales del día. 3 Permanecer en la sombra siempre que sea posible. 4 Utilizar sombreros de ala ancha, ropa que cubra brazos y piernas y gafas de sol homologadas. 5 Proteger especialmente a niños, personas mayores y trabajadores al aire libre.

La sobreexposición a la radiación ultravioleta puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y cáncer cutáneo, siendo el melanoma el tipo más grave. También puede ocasionar daños oculares si no se utilizan gafas de sol adecuadas.

La Consejería de Sanidad advierte de que el daño solar es acumulativo y que las quemaduras sufridas en la infancia aumentan el riesgo de cáncer de piel años después. Por ello, ante el actual episodio de radiación extrema, recomienda evitar al máximo la exposición directa al sol en Canarias hasta el 1 de septiembre.

⚠️ Riesgo muy alto en todos los municipios de Canarias.



☀️Conoce el #riesgo por radiación ultravioleta solar en #Canarias del 28 de agosto al 1 de septiembre.



Consulta las recomendaciones por radiación UV. @SanidadGobCan @PresiCan @JuventudCanaria @112canarias pic.twitter.com/gehi8NSx19 — CanariaSaludable (@CanSaludable) August 28, 2025