Razones para vivir frente a la ideación suicida: 222 personas se quitaron la vida en Canarias en 2024 Sanidad lanza una campaña en la que recuerda a quienes están en riesgo que «siempre existen motivos para seguir adelante»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Este miércoles, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y la Consejería de Sanidad del Gobierno canario lo hace bajo el lema 'Siempre hay razones para vivir'.

«Se ha elegido este mensaje como factor de protección porque fue la sección más visitada de la web stopsuicidiocanarias.com durante 2024», explica Sanidad en un comunicado en el que incide en que «el objetivo es recordar a las personas en riesgo que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existen motivos para seguir adelante. Estas razones pueden estar vinculadas a valores, principios, proyectos de futuro, la situación vital o los seres queridos, y son siempre personales y únicas para cada ser humano».

«Esta campaña pretende generar conciencia social, romper el estigma que rodea al suicidio y fomentar el acompañamiento, el diálogo y la empatía hacia quienes atraviesan situaciones de sufrimiento emocional», añade.

En Canarias en 2024, y según las cifras provisionales del INE sobre causas de defunción, se quitaron la vida 222 personas, 160 hombres y 62 mujeres. Por edades, se suicidaron 15 jóvenes de entre 15 y 29 años; 32 personas que estaban en la treintena; 49 con edades entre los 40 y 49 años; 51 en la franja de 50 a 59; 41 personas en la sesentena; 18 entre 70 y 79 años de edad; 13 en los ochenta; y dos personas con más de 90 años. En 2023 se registraron 241 fallecimientos por suicidio, 186 hombres y 55 mujeres.

«El Servicio Canario de Salud ha situado la prevención del suicidio entre sus prioridades, estableciendo como marco planificador para el desarrollo estratégico de las acciones en este ámbito el Programa de prevención de la conducta suicida en Canarias», dice Sanidad en su comunicado, destacando que más de 1.700 profesionales se han formado en 2024.

«El objetivo ha sido dotar de herramientas tanto a profesionales sanitarios y sociosanitarios como de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con el objeto de estar capacitados para atender situaciones complejas como los intentos de suicidio», explica. Sanidad destaca que en el ámbito clínico, el SCS cuenta con profesionales que pueden evaluar y abordar la conducta suicida, tanto en los centros de Atención Primaria como en los recursos especializados de la Red de Salud Mental.

Además, la Línea 024 de atención a la conducta suicida, puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, es un teléfono de alcance nacional, gratuito, confidencial y disponible las 24 horas todos los días del año. Este instrumento ofrece ayuda a las personas con pensamientos, ideas o riesgo de conducta suicida, así como a sus familiares y allegados.

Teléfono de la Esperanza

Otro recurso disponible es el Teléfono de la Esperanza, ONG que destaca que en Canarias, sólo en el primer semestre de 2025, atendió 3.212 peticiones de ayuda; de las que 609 presentaban aislamiento y soledad no deseada como principal problema, y 585 crisis vital. En 187 de los casos «existía riesgo de conducta suicida en diferentes niveles», afirma.

El hilo conductor de la campaña de esta organización por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio es la figura de Virginia Woolf, «una de las autoras más importantes del siglo XX, que vivió una vida marcada por el sufrimiento emocional y que murió sin encontrar la ayuda que necesitaba», explica en un comunicado el Teléfono de la Esperanza. En esta iniciativa, «se plantea qué otras vidas podría haber vivido Virginia si hubiera recibido apoyo a tiempo. La campaña es una invitación a pensar en otros futuros posibles cuando se encuentra apoyo, escucha y contención emocional».

«A veces el sufrimiento es tan grande que nos impide reconocer lo que en nuestra vida ha sido importante y nos ha sostenido. Por eso, esta campaña pone el foco en las razones para vivir: en lo que nos conmueve, nos ilusiona, nos vincula. Pueden ser personas, lugares, rutinas o sueños. Lo importante es recordarlos cuando más los necesitamos», afirma en la nota Aurelia González, psicóloga clínica y responsable a nivel estatal del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

El Chat de la Esperanza, especialmente pensado para jóvenes, está recibiendo cada vez más consultas vinculadas a esta realidad. Un 70% de las personas que contactan tienen menos de 35 años y un 25% son menores de edad, lo que, según Eduardo Bensabat, coordinador técnico del servicio, «pone de relieve la importancia de contar con canales de comunicación accesibles y gratuitos para la población más joven».

En lo que va de 2025, el chat ha experimentado un incremento del 108,7% respecto al mismo período del año anterior. Entre las principales problemáticas detectadas destaca que 1 de cada 5 consultas están relacionadas con la conducta suicida (20%). Además, las autolesiones no suicidas están presenten en el 4,21% de los casos y la percepción de soledad no deseada en un 5.42%, a pesar del mito de que los jóvenes están hiperconectados.

«Nos llegan mensajes de jóvenes que no encuentran sentido a lo que viven. A veces no necesitan respuestas inmediatas, sólo alguien que les escuche sin juzgar. Por eso insistimos: pedir ayuda es importante y a veces es el comienzo de un futuro distinto», recuerda González.

Finalmente, el equipo técnico del chat ha comenzado a detectar un fenómeno incipiente: personas que llegan al servicio derivadas por asistentes de inteligencia artificial. Aunque aún no hay datos consolidados, Bensabat señala que este nuevo canal de llegada a los recursos de ayuda «nos obliga a reflexionar sobre el uso que la población está haciendo de estas herramientas digitales cuando se enfrenta a un sufrimiento emocional»