Los psicólogos debutan en los centros de salud: «Me recibieron bien, estaban desesperados»

Aún es pronto para evaluar los resultados del proyecto piloto puesto en marcha en junio por el Servicio Canario de Salud para implantar la Psicología Clínica en los centros de salud del archipiélago. Lo que se sabe, de momento, es que los 20 psicólogos clínicos incluidos en esta primera fase del proyecto son insuficientes para atender la demanda de la población y que su trabajo es imprescindible para garantizar la salud integral del paciente, aliviar la carga de los saturados médicos de familia y reducir la presión sobre las unidades de salud mental, reservadas para los casos más graves. «La acogida ha sido una maravilla. Estaban desesperados y desesperadas. Rápidamente han sabido encajar mi figura y gestionarla», comenta María José Guedes, la flamante psicóloga clínica del centro de salud de Maspalomas.

En Gran Canaria, además de ella, participan en esta prueba otros seis psicólogos; en Tenerife, seis; en Lanzarote, dos, al igual que en Fuerteventura y en La Palma, y una en El Hierro. «En La Gomera aún no ha empezado», señala la coordinadora del proyecto de implantación, Paqui Guerra. «Hasta ahora no ha habido un abordaje especializado de la salud mental en la Atención Primaria, cuyo papel era derivar a las Unidades de Salud Mental a las personas con trastornos mentales graves o moderados que no tienen una evolución buena».

El objetivo de este proyecto en prueba, al que se sumarán en 2023 otros 20 profesionales, es atender a quienes presentan trastornos menores que pueden verse agravados sino no se tratan y que no revisten la gravedad suficiente para ser derivados a las ya saturadas unidades de salud mental, explica Guerra. De hecho, desde junio hasta finales de octubre los psicólogos clínicos de este proyecto piloto habían atendido unas 6.600 consultas.

«Una de cuatro consultas médicas está relacionada con temas de salud mental», indica la coordinadora sobre la gran demanda que los médicos de familia cubrían sin tener todas las herramientas para hacerlo. Ahora, el doctor José Ángel Suárez solo tiene que dar unos pasos para pedir orientación a la psicóloga. «El médico de familia es que más conoce al paciente», afirma Suárez que en su consulta ha visto cómo un trastorno ansioso depresivo leve se iba enquistando en algunos pacientes. En estos casos, cuando el médico de familia se percata de que estas personas no resuelven sus problemas adaptativos con tiempo, herramientas propias y, en ocasiones, medicación, se derivan a la psicóloga clínica para su valoración y su abordaje con tratamiento psicoterapéutico, que puede ir acompañado o no de un tratamiento farmacológico.

« Los pacientes están contentos. Algunos iban al psicólogo, pero no es un recurso accesible para todos. Ahora es un recurso más accesible para quienes realmente lo necesiten», indica Suárez.

La intervención psicológica en el primer nivel del sistema de salud reducirá, además, el consumo de psicofármacos en Canarias, donde unas 100.000 personas consumen benzodiazepinas.