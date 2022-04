Prohíben comercializar productos cosméticos por tener un componente cancerígeno La OCU informa de que desde el 1 de marzo de 2022 ya no está permitido comercializar productos que contengan este elemento

La Unión Europea ya no permite comercializar una fragancia por contener un elemento perjudicial para la salud y que puede ser cancerígeno.

Según ha advertido la OCU, desde el pasado 1 de marzo de 2022 ya no está permitido comercializar en la Unión Europea productos cosméticos que contengan Lilial.

Lilial es el nombre comercial de una de las 26 fragancias que han sido identificadas como alérgenos. En las etiquetas de los cosméticos el Lilial también puede aparecer con otros nombres:buthylphenyl methylpropional, p-BMHCA y 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehyde.

Es un compuesto químico orgánico del grupo de los aldehídos aromáticos. S e caracteriza por un aroma floral, que recuerda al ciclamen o al lirio de los valles.

Lo más importante para evitar complicaciones sanitarias es prestar muchísima atención y leer con ciudado el etiquetado de los productos. Conocer y saber los componenetes que trae es vita, sobre todo para las personas alérgicas.

Desde la Organización de Consumidures y Usuarios avisan de que no hay que agobiarse demasiado si se encuentra este componente en los cosméticos que se aclaran, como champús, jabones o geles. «El agua lo va a arrastrar, así que hay menos posibilidades de que sea absorbido por la piel», aseguran desde la OCU.

Se debe prestar más atención a los productos que pasan muchas horas sobre la piel, ya que en ese caso se incrementa el riesgo de absorción. «Por seguridad, no siga usando los cosméticos que contengan Lilial: si estás embarazada, tienes la piel sensible o si es para niños pequeños… y si ve que ese ingrediente está en un cosmético de los que usas a diario y no se aclaran (como una crema hidratante, por ejemplo)», continúan.

Por último la organización recuerda que «declaraciones como 'probado bajo control dermatológico', 'hipoalergénico' o 'para piel sensible' no siempre garantizan la ausencia de fragancias alergénicas en los cosméticos».