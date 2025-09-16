Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Rebeca Paniagua, portavoz de Sanida del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias. C7

El PP pide blindar el Visor de Historia Clínica en Canarias: «Debe convertirse en un proyecto de consenso»

La portavoz popular de Sanidad, Rebeca Paniagua, señaló que «permite mejorar la coordinación entre niveles asistenciales»

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:57

El Grupo Parlamentario Popular ha valorado de forma muy positiva la implantación completa del Visor de Historia Clínica Unificada en todos los hospitales y centros de salud de Canarias, un avance que supone «un salto cualitativo en la atención al paciente y en el trabajo de los profesionales sanitarios».

En su intervención parlamentaria, la diputada popular y portavoz de Sanidad, Rebeca Paniagua, subrayó que este visor «permite mejorar la coordinación entre niveles asistenciales, evita duplicidades y ofrece a los médicos y enfermeras una herramienta más ágil y segura para atender a los pacientes».

El Grupo Popular recordó que esta ha sido una demanda histórica defendida en numerosas ocasiones por el PP y que, ahora, con la puesta en marcha definitiva, «se convierte en una realidad de la que nos sentimos partícipes y orgullosos».

Paniagua también quiso poner en valor el esfuerzo de la Consejería de Sanidad, dirigida por Esther Monzón (CC), y mostró la disposición del PP a colaborar «para garantizar el mantenimiento, la actualización tecnológica, la formación de los profesionales y la máxima protección de los datos de los pacientes».

Por último, la diputada popular aseguró que este Visor «debe convertirse en un proyecto de consenso, blindado ante cambios políticos, para que siga creciendo y beneficiando a los pacientes de toda Canarias» y considera que es uno de los hitos más importantes en la modernización de la sanidad regional, «porque la salud de los canarios debe estar siempre en el centro de las prioridades».

