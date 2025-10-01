Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy. EFE

Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

Tendrán igual formato que los de las cajetillas de tabaco y mensajes como que la probabilidad de ser un jugador que pierde es del 75%

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:13

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo prepara un real decreto por el que va a obligar a todos los portales de apuestas a colocar ... en un lugar visible de sus apps o webs carteles en los que informan de los riesgos que tiene habituarse al juego 'online'. Será una modificación del real decreto de 2020 que regula las comunicaciones comerciales de las actividades del juego y cuya aprobación cuando esté finalizado estaría asegurada porque solo requiere del beneplácito del Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  3. 3 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  5. 5 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  6. 6 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  7. 7 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  8. 8 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  9. 9 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
  10. 10 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar