Una planta, el posible criadero del mosquito Aedes aegypti

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha identificado los puntos de riesgo cercanos al domicilio de Santa Cruz de Tenerife en el que se detectaron el martes ejemplares del mosquito Aedes aegypti, y ha identificado una planta que había en la vivienda como posible criadero.

El Sistema de Vigilancia Entomológico de Canarias, coordinado por la Dirección General de Salud Pública, ha perimetrado la zona para inspeccionar y localizar posibles criaderos, y va a realizar la trazabilidad de la planta sospechosa, que había sido adquirida recientemente.

También se está procediendo entre hoy y mañana a inspeccionar las viviendas afectadas para proceder en el caso de que sea necesario a labores de fumigación.

Sanidad ha informado de que no se han notificado picaduras de este mosquito, cuya presencia no supone que se produzca transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chicungunya, porque éstas no están presentes en Canarias, salvo casos esporádicos importados.

El Aedes aegypti es un mosquito de color negro con rayas, más pequeño que los habituales en las islas, que aparece más en ambientes urbanos y se ha adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por el hombre.

El sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias se mantiene activo tras la detección de larvas en La Palma en marzo de este año, sin que hayan aparecieran más larvas ni mosquitos.

Esta última detección del mosquito fue comunicada por un ciudadano que halló ejemplares, una persona que no ha recibido ninguna picadura pero que conocía la especie, por lo que envió fotos.