Piden escalonar las solicitudes a la OPE de Sanidad de 2025 en función del avance de la estabilización

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:29

Asamblea7islas y el Sindicato Profesional de Médicos en Canarias han remitido un escrito a la Consejería de Sanidad pidiendo un calendario para la presentación escalonada de solicitudes para la oferta pública de empleo de 2025, cuyo plazo de inscripción se abrirá a partir del 1 de octubre.

Las organizaciones sindicales piden que se estudie el cronograma de la presentación de solicitudes para participar en las oposiciones con el fin de evitar «una situación que perjudica a miles de profesionales de la sanidad pública canaria, que se encuentran en estos momentos inmersos en un proceso de estabilización aún sin finalizar», informa Asamblea7Islas a través de un comunicado.

«La polémica está servida en el sector sanitario tras el anuncio de la nueva oferta pública de empleo 2025, cuando está pendiente la resolución definitiva de los procesos selectivos de estabilización extraordinarios y ordinario», señala el colectivo que representa al personal de los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud.

Asamblea7Islas advierte de que «muchos aspirantes se encuentran actualmente en estos procesos selectivos a la espera de los listados definitivos, si mantienen los plazos actuales y no se ofrece una solución, miles de trabajadores van a presentar solicitudes para la OPE 2025 por prevención».

En el caso de que estos aspirantes obtengan plaza en la oferta pública en curso, sus solicitudes para la OPE 2025 «serán invalidadas y se generarán devoluciones masivas, además de trámites administrativos innecesarios, malestar entre los profesionales y una sobrecarga para los departamentos de Recursos Humanos», subrayan.

Por este motivo, Asamblea7Islas y el Sindicato Médico de Canarias han propuesto a la Consejería de Sanidad «implantar un sistema de presentación escalonado que permita a los trabajadores presentar sus solicitudes en función del resultado de la OPE anterior, o bien establecer una moratoria o prórroga en los plazos de inscripción hasta que se conozcan los listados definitivos de la oferta pública de empleo que está sin finalizar».

Los representantes sindicales entienden que la Consejería de Sanidad no puede actuar como si el calendario de una oferta pública de empleo no afectara al otro.