Las personas con discapacidad sufren el triple de casos de soledad no deseada El aislamiento personal y social alcanza a la mitad de estos españoles y en cuatro de cada diez afectados el problema tiende a cronificarse

Alfonso Torices Madrid Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:52

La soledad, entendida como el aislamiento personal y social no deseado, es una auténtica lacra entre los españoles que padece algún tipo de discapacidad, sobre todo entre los que sus minusvalías dificultan la interacción y las relaciones personales con los demás, como ocurre con los déficits visuales o los vinculados a la comunicación.

El resultado es que la mitad de los españoles con alguna discapacidad sufren soledad no deseada, según la investigación realizada por el Observatorio Estatal de este problema, un órgano impulsado por la Fundación ONCE. Sufren el aislamiento personal y social el 50,6% de estos ciudadanos, lo que significa que lo padecen el triple que entre el resto de los españoles, entre los que la media es del 16%.

La mitad de los ciudadanos en quienes se unen minusvalía y soledad tienen ideaciones suicidas o de autolesiones

Las personas con alguna discapacidad no solo están muy afectados por la soledad no buscada sino que padecen este mal con una clara tendencia a la cronicidad. Cuatro de cada diez la sufre de una forma prolongada, como lo demuestra que el 80% se sientan solos desde hace más de dos años y al 73% le ocurra lo mismo, pero desde hace más de tres años. Padecen el aislamiento indeseado crónico unas cuatro veces más que la media del resto de españoles.

El perfil de la persona con discapacidad que se siente sola está más escorado hacia las mujeres y sobre todo hacia los dos extremos de edad, los más jóvenes y los más mayores. El tercer rasgo mayoritario es que el problema lo padecen más quienes residen en núcleos urbanos, especialmente grandes ciudades.

Agravantes

El estudio indica que existen una serie de factores que provocan una mayor proporción de españoles con discapacidad atrapados en la soledad. El primer lastre afecta a quienes tienen pocas relaciones familiares y de amistad y sobre todo quienes además mantienen estos escasos contactos casi siempre a distancia u 'online' en vez de presenciales. El porcentaje de aislamiento se duplica con respecto a ciudadanos con minusvalías, pero que no se sienten solos. Son igualmente factores agravantes la escasez o la falta de apoyo social, la situación de desempleo y el hecho de sufrir problemas añadidos de salud. Entre los que están en este último caso, el aislamiento afecta a las tres cuartas partes, el 77%. El triple que entre los españoles con discapacidad que no se sienten solos.

La soledad no deseada tiene una relación directa con los problemas de salud mental. Seis de cada diez personas con discapacidad que se sienten aisladas han padecido acoso laboral, escolar o de pareja y van 20 puntos más a terapia psicológica que el resto. Otro síntoma del mismo problema es que la mitad de quienes se sienten solos han tenido ideaciones suicidas o vinculadas a las autolesiones.

