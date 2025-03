La patronal de las residencias avisa de que las deficiencias de la pandemia se mantienen

La patronal de las residencias de mayores ha avisado este lunes de que cinco años después de la covid-19, estos centros sufren «las mismas ... deficiencias estructurales» que la pandemia dejó al descubierto. La infrafinanciación, el déficit de profesionales, las desigualdades entre las comunidades autónomas y sobre todo, la ausencia de una coordinación sociosanitaria que proporcione una atención de calidad a los dependientes son las carencias del sistema que no se han subsanado en este lustro.

«La coordinación sociosanitaria asegura una atención que está recogida por la Constitución. Todos tenemos derecho a una atención sanitaria, vivamos donde vivamos y durante la covid-19 se atendió mejor a las personas que vivían en casa que a quienes vivían en una residencia», ha señalado el presidente del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs), Rafael Sánchez-Ostiz, que ha recordado que durante la pandemia, España sufrió un «hospitalcentrismo» que hizo «mucho daño» a los mayores.

Cinco años después, los gravísimos problemas de la pandemia permanecen en la memoria de las personas que tenían familiares en estos centros, pero también en los responsables de las residencias. «En todas las comunidades, no solo en Madrid, se devolvió a gente en la misma ambulancia que había venido a recogerles o nos mandaban muchas menos bombonas de oxígenos que las que necesitamos. Y eso ocurrió porque el sistema estaba centrado en los hospitales», ha insistido Sánchez-Ostiz. De las 150.000 personas que murieron en España por la covid-19 30.000 (una de cada cinco) estaban en las residencias.

Estas graves dificultades de 2020, o de un tenor similar, pueden repetirse si llega otra emergencia sanitaria, advierten los profesionales. «Actualmente, no podemos asegurar que las personas que están en los centros residenciales vayan a tener una asistencia sanitaria idónea si viniera otra pandemia. Si no existen protocolos, ni derivaciones, ni recursos económicos, ni un pacto de Estado, volveremos a centrarnos en los hospitales y nos volveremos a olvidar de que las personas más vulnerables están en los centros residenciales», ha alertado Sánchez-Ostiz, que ha enfatizado que si no se cubren las necesidades sanitarias, «estaremos volviendo a lo que ocurrió en 2020, y eso no lo quiere nadie».

La patronal ha esgrimido que España dedica solo el 0,7% del PIB a dependencia, cuando la media de la OCDE está en el 1,4% y, aseguran, «se debería llegar al 2% para dignificar el sector». «Estamos hablando de miles de millones de euros si queremos un sector fuerte que soporte el tsunami del baby boom porque vivimos cada vez más. Eso es un logro como sociedad, pero eso implica mayores recursos y si las familias no pueden aportar más, deberán hacerlo las administraciones», ha agregado Sánchez-Ostiz.

España tiene en la actualidad 395.065 plazas en residencias, aunque necesitará 89.900 más para alcanzar el ratio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece una recomendación de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años.

Además, según los informes de la patronal, España deberá sumar 100.000 trabajadores hasta 2030 para cuidar a las personas en las residencias o dependientes. «Prestamos una atención que es intensiva en mano de obra», ha recordado el presidente de la patronal, que ha pedido «la agilización de la convalidación de títulos porque existen muchas dificultades». «Tenemos que ser conscientes de que nos van a atender personas de otros países», ha apuntado, antes de reclamar más recursos para «pagar dignamente» y de pedir que profesionales como los auxiliares de clínica puedan realizar más tareas que «alivirían la situación».

Durante la pandemia, Cinta Pascual, que entonces era la presidenta de CEAPs, fue la cara visible del sector que más sufrió la covid-19. «Las residencias no lo hicimos mal, lo que ocurrió es que teníamos a las personas con más pluripatologías», ha señalado. Pascual destaca que con la covid-19 el sector «aprendió a gestionar crisis» y se pertrechó de mascarillas o equipos de protección individual. «Pero no sabemos cómo será la próxima pandemia y en cualquier caso, pase lo que pase, no puede ocurrir otra vez la falta de derivación porque todas las personas tienen derecho a la sanidad», ha agregado.