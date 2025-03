Pacientes vulnerables solos en Urgencias: Sanidad lo niega y el PSOE critica el «abandono» Esther Monzón afirma que no se impide el acompañamiento familiar y un diputado lo rebate: «Me acaba de pasar con mi padre»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de marzo 2025, 01:00

El protocolo de acompañamiento a pacientes en los servicios de Urgencias de los hospitales canarios y la denuncia realizada hace dos semanas por el sindicato Asamblea 7 Islas asegurando que hay gerencias que impiden a familiares estar con los enfermos vulnerables, «abandonándoles a la soledad», se abordó este martes en el pleno del Parlamento canario.

En un tenso debate con el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino, quien formuló una pregunta por el protocolo, la consejera canaria de Sanidad aseguró que «los hospitales del Servicio Canario de Salud no están aplicando ningún protocolo que impida que las personas de edad avanzada o con necesidades especiales puedan permanecer acompañadas durante su estancia en los servicios de urgencias. Se fomenta el acompañamiento siempre que las circunstancias de los enfermos lo recomienden y se permitan».

Sin embargo, el socialista afirmó haber sufrido «en carne propia» con su padre una situación así, y aseguró que hay «desprotección y abandono de los pacientes más vulnerables, que sufren largas esperas en condiciones poco humanas, sin la atención adecuada y lo más indignante, en completo aislamiento de la compañía de alguno de sus familiares o cuidadores».

«Tuve que pedir permiso a varias personas para poder acompañar a mi padre en sus últimos momentos de vida. La realidad es que no solo se reflejan fallos estructurales de la sanidad pública, sino también una falta grave de empatía y una falsa humanización por su parte, señora consejera», replicó a Monzón.

Las urgencias «están colapsadas debido a la falta de recursos que, por cierto, ustedes en vez de aumentar lo que hacen es reducir», añadió. Y acusó a Monzón de hablar de humanización cuando «son incapaces de habilitar espacios dignos y de implementar programas de acompañamiento».

«Se ha convertido habitual ver a ancianos o a personas dependientes en los pasillos sin compañía familiar, y muchos, al no tener autonomía, dependen del personal sanitario que está sobrepasado, que no puede atender muchas veces sus necesidades. La soledad en urgencias es especialmente cruel con los pacientes con demencia o enfermedades terminales, y se lo digo de buena tinta. Esta gestión de las urgencias es nefasta, es un escándalo ético», dijo Pérez del Pino.

Monzón defendió el «proyecto de humanización» de la sanidad canaria y criticó al político socialista por hacer de un caso personal una generalización. «Desde aquí pido disculpas a usted y a su familia por ese despiste del personal de no dejarle estar con su padre. Pero le digo que es poco serio desde un caso hacer una generalización y decir que no permitimos entrar a la gente. Y eso no es cierto», zanjó la consejera.