Los ópticos de Canarias apoyan financiar gafas y lentillas para combatir la pobreza visual

Los profesionales dedicados a la mejora de la visión de la ciudadanía canaria evitan pronunciarse sobre la medida anunciada por la ministra de Sanidad, Mónica García, de que el Estado financiará las gafas y lentillas a partir de 2025 para facilitar su accesibilidad a los colectivos más vulnerables.

«No podemos decir nada porque nada nos han dicho a nosotros, pero no estamos en contra de que esta ayuda se dé a los más desfavorecidos», comenta el presidente del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Canarias, José Ramón Verdú, que se queja de que se haya anunciado esta decisión sin haberla consensuado previamente con los profesionales del sector.

EN CLAVE Pobreza visual Las ópticas canarias dan fe de que hay personas que necesitan gafas y no las pueden pagar

Medidas Abogan por aplicar ayudas a sectores desfavorecidos como las que se conceden en otros países europeos

Encuentros Exigen a Sanidad que se reúna con el sector para arbitrar la norma para financiar gafas y lentillas

Sin embargo, a falta de más detalles, el portavoz de los ópticos-optometristas del archipiélago asegura que estarían de acuerdo con la nueva norma si se confirma que servirá para combatir la pobreza visual, es decir, evitar que las personas con menos recursos se queden sin gafas y lentillas por razones económicas.

«Vemos este tipo de casos en las ópticas. No hacemos de hermanitas de la caridad, pero vienen personas con discapacidad visual que necesitan unas gafas potentes y tienen una reducida capacidad económica. Tenemos que hacer de tripas corazón», confiesa el óptico sobre su incomodidad ante estos casos. «A alguien con una miopía de 10 o 20 dioptrías no puedes ponerle cualquier lente y algunos no pueden permitirse estas gafas. Supongo que la medida irá dirigida a estas personas», sostiene.

En todo caso, nada se sabe sobre cómo se desarrollará la norma que regulará la financiación de gafas y lentillas. «En los próximos días y semanas el Consejo General de Ópticos-Optometristas mantendrá contactos con distintas instancias de la administración y del Ministerio de Sanidad», señaló Verdú.

«De momento es un proyecto. Estamos a la espera de ver qué se pone en folio en blanco. Suponemos que se hará lo mismo que en Francia y otros países europeos donde se presta ayuda a grupos reducidos que la necesitan. No hay ningún país en Europa que dé gafas y lentillas gratis de una forma generalista a todo el mundo. Provocaría un agujero en las arcas públicas», indicó el presidente del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Canarias.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que va empezar una ronda de reuniones con los ópticos optometristas, para escuchar sus propuestas sobre cómo empezar a hacerlo y en las que llevan tiempo trabajando.