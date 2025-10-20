Ojo también con los cambios en la piel El cáncer de mama es el más común entre las mujeres a nivel mundial y puede afectar a cualquier edad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 20 será diagnosticada a lo largo de su vida, y para 2050 podrían registrarse más de 3,2 millones de casos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 08:01 Comenta Compartir

El cáncer de mama es una enfermedad que habitualmente se presenta con la aparición de un bulto o masa en el pecho. Sin embargo, en algunos casos la piel que recubre la glándula mamaria también puede verse afectada. Cambios sutiles como enrojecimiento, engrosamiento cutáneo, retracción o cambios en la forma del pezón, textura anómala o la aparición de la característica 'piel de naranja', son signos de alerta característicos del cáncer de mama tipo inflamatorio, los cuales pueden pasar desapercibidos si no se observan con atención. Cada 19 de octubre, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, los especialistas insisten en la importancia de ir más allá de la autoexploración convencional y prestar atención a cualquier cambio visible en los senos, incluso, en ausencia de dolor o nódulos palpables.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres de todo el mundo, y representa una de las principales causas de mortalidad femenina por oncología. Según los datos más recientes publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 2,3 millones de mujeres a nivel global fueron diagnosticadas con esta enfermedad, y se registraron cerca de 670.000 fallecimientos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) -Patrones y tendencias mundiales en la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en 185 países-, indica que una de cada 20 mujeres en todo el mundo será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida y de mantenerse la tendencia actual, se prevé que para 2050 se registren 3,2 millones de nuevos casos, con un incremento especialmente relevante en países con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH).

«La visibilización de signos menos conocidos del cáncer de mama, como los cambios en la piel, sigue siendo una asignatura pendiente en la prevención y educación sanitaria.

Reconocer estas señales de manera temprana, no busca generar alarma, sino ampliar el umbral de atención y fomentar la detección precoz. En un escenario donde cada minuto cuenta, incorporar estos criterios a la conciencia colectiva puede tener un impacto directo en los tiempos de diagnóstico y, por tanto, en los resultados del tratamiento. La prevención no empieza únicamente en el ámbito clínico, sino en la información precisa que la población recibe y que debemos saber transmitir para que se interprete correctamente», explica la doctora Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare España.

Es por ello que, los expertos de Cigna Healthcare ofrecen una serie de consejos y estrategias con el objetivo de reconocer este tipo de señales y acceder a una consulta y diagnostico adecuado a tiempo, además de medidas de prevención previas:

1. Pequeños cambios en la piel que no se deben ignorar. La aparición de una textura irregular en la piel del pecho, con poros marcados y pequeños hoyuelos, similar a la superficie de una cáscara de naranja, pueden indicar alteraciones de la glándula mamaria. Estos cambios son consecuencia de inflamación a nivel local y de obstrucción de los vasos linfáticos de la zona, característicos del carcinoma innflamatorio, un tipo de cáncer de mama poco frecuente pero muy agresivo. Se recomienda observar las mamas frente a un espejo, con buena iluminación y la piel relajada, por ejemplo, después de una ducha. Si el aspecto persiste y no desaparece al estirar suavemente la piel, debe considerarse un signo de alerta y acudir a revisión médica.

2. Detectar enrojecimiento, inflamación o diferencias de temperatura. Un área de la mama que permanece enrojecida o más caliente durante varios días sin causa aparente, como una irritación, alergia o golpe, puede ser un signo de carcinoma inflamatorio u otros procesos relevantes. Es importante tener en cuenta que estas alteraciones no siempre generan dolor, por lo que es fundamental prestar atención a cualquier cambio detectado visualmente y no ignorarlo, aunque no provoquen molestias.Prestar atención a endurecimientos, engrosamientos o úlceras. Zonas localizadas de la mama donde la piel que se presentan más rígidas, tirante o engrosada al tacto o adherida a planos profundos, así como heridas que no cicatrizan, grietas o llagas persistentes, requieren evaluación médica.

3. Vigilar cambios en el pezón y la areola. Cualquier retracción o alteración de la forma del pezón, así como descamación, costras alrededor de la areola o secreciones anormales, especialmente si se presentan en una sola mama y sin presión externa, pueden ser indicios de un proceso patológico. La observación regular frente al espejo y la palpación suave pueden ayudar a detectar estos cambios de forma temprana.

4. Las empresas como principal agente para la prevención y la concienciación. La guía «El impacto invisible del cáncer: Estrategias de apoyo en el ámbito laboral», elaborada por Cigna Healthcare, destaca el papel estratégico de las organizaciones en la promoción de la salud. En España, se diagnostican anualmente cerca de 300.000 casos nuevos de cáncer, de los cuales aproximadamente un 60% corresponden a personas menores de 65 años, la mayoría en edad laboral activa, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Por ello, las empresaspueden impulsar la prevención y la concienciación a través de campañas informativas, revisiones médicas periódicas, programas de cribado y la promoción de hábitos saludables, como la actividad física y entornos libres de tabaco. Además, implementar políticas internas de salud preventiva y ofrecer apoyo emocional y laboral contribuye a mejorar el bienestar general y favorecer la detección precoz.

Según la OMS, entre el 30% y el 50% de los casos de cáncer podrían evitarse con medidas preventivas adecuadas, muchas de las cuales pueden activarse desde las propias empresas.