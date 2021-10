Novedoso sistema biónico, o como mejorar la calidad de vida del ser humano

«Tengo tanto desequilibrio que no salgo de casa, ya no puedo caminar sin ayuda, no puedo pasear por la arena de la playa ni puedo ir al supermercado, porque me caigo y no encuentro tratamiento efectivo. ¡No tengo calidad de vida!», esta descripción la escuchamos muchas veces en las consultas médicas y en conversaciones ordinarias, y es especialmente grave en personas mayores.

El vértigo no es solo un síntoma, es una enfermedad para muchas personas, y ocurre cuando percibimos un movimiento que en realidad no existe. Es una sensación muy desagradable e incapacitante, que deteriora la calidad de vida de quienes lo padecen.

El vértigo en la mayor parte de los casos, se debe a un problema en la parte del oído interno que se encarga del equilibrio, formado por el vestíbulo y lo canales semicirculares y la primera porción del nervio vestibular. Puede afectar hasta un 40% de las personas adultas, e incluso , pero en menor proporción a niños.

La relación entre el fenómeno de la gravedad en la Tierra , ya descrita por Newton, y la capacidad de andar y correr esta regulada en gran medida por dos pequeñas estructuras del oído : los órganos otolíticos que proporcionan información espacial: la aceleración lineal y la posición estática del ser humano.

Implante diseñado por el equipo de Ingenieros del SIANI de la Universidad de Las Palmas. / c7

Tras analizar situaciones de ausencia de gravedad en colaboración con investigadores de la Agencia Espacial Europea, nace el proyecto BionicVEST donde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través de investigadores del SIANI , en colaboración absoluta y directa con el Servicio Canario de Salud, a través del Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, lideran el mayor consorcio europeo de investigación en estimulación neural vestibular en colaboración con centros de diversos países europeos, y en colaboración con líderes de la industria europea en la estimulación eléctrica del oído interno.

El elevado grado de innovación tecnológica necesaria para el desarrollo del proyecto hace que reciba una de las mayores dotaciones económicas por parte de la Unión Europea a través del Programa Horizon 2020 FET OPEN, «Future and Emerging Technologies».

Actualmente los implante biónicos en el campo de la medicina son una realidad, algo que hace tan sólo unos años se veía como algo muy futurista.

Este proyecto consigue por primera vez, estimular, las vías del equilibrio a través de la estimulación eléctrica del órgano otolítico en el oído interno, mediante un implante, diseñado por los ingenieros de la Universidad de Las Palmas, y comprobando que este primer implante vestibular recupera el equilibrio en pacientes en seguimiento clínico, que lo usan en esta fase 1 del estudio, y además es un sistema seguro para su uso en humanos, monitorizado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que ha dado su aprobación para investigación en humanos. Hoy ya son seis pacientes en toda Europa implantados con esta nueva tecnología de estimulación dual recuperando totalmente el equilibrio y la sordera.

Trabajos en el Laboratorio de Equilibrio e Ingeniería Biomédica. Servicio Canario de Salud y la Universidad de Las Palmas. / c7

El consorcio, coordinado desde la Fundación Canaria Instituto de Investigaciones Sanitarias de Canarias ( FIISC) , dirigido por el Prof. Dr. Ángel Ramos Macías quien junto a médicos e ingenieros de Gran Canaria pretende traer una solución innovadora altamente tecnológica y comercialmente viable para los trastornos vestibulares severos con el potencial de mejorar la calidad de vida de millones personas al recuperar su equilibrio postural.

Bionic\VEST aspira a ser la tercera prótesis biónica sensorial en la historia de la humanidad después del implante coclear y la prótesis de retina.