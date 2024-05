«Es normal que la gente no crea en los libros de autoayuda porque el 95% son nefastos»

Rafael Santandreu es psicólogo, escritor y divulgador de éxito. Es un superventas que no haestado exento de polémica. Este viernes 10 de mayo, presentará en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, su último libro 'No hagas montañas de granos de arena', un acto en beneficio de la asociación Down Las Palmas. Sostiene que «la vida es increíblemente sencilla y somos nosotros los que la complicamos» y augura que los problemas de salud mental «van a ir a mucho peor».

–¿Qué es el método Rafael Santandreu?

–Consiste en adquirir el mejor diálogo interno, la mejor filosofía de vida y el sistema de valores que nos puede convertir en personas fuertes y felices.

–¿Que se va a encontrar la gente cuando lea 'No hagas montanas de granos de arena'?

–Lo que tienen que hacer para cambiar su mentalidad. Aplicaciones prácticas para averiguar cómo adelgazar fácilmente, cómo tener una vida de pareja feliz y duradera y sobretodo cómo tener éxito.

–¿Las personas necesitan la ayuda de un psicólogo?

–Para nada. Hay personas que nacen con el chip o han tenido una educación extraordinaria y llevan la felicidad en su ADN. A este tipo de personas no les hace falta acudir a un psicólogo. A otros muchos sí que les puede ir bien acudir a un profesional porque es un pasaporte hacia el éxito y la felicidad.

–¿Qué le diría a las personas que no creen en los libros de autoayuda?

–Creo que tienen razón. En mi opinión el 95% de los libros de autoayuda son nefastos. Hay que buscar los que realmente están basados en la evidencia y su eficiacia ha sido probada con estudios.

–¿Por qué es tan revolucionaria la terapia cognitiva?

–Porque el ser humano tiende a pensar erróneamente que las circunstancias son lo que le hace feliz o infeliz. Por ejempo: me dan un buen trabajo, soy feliz. Consigo tener novia, soy feliz. Me ponen una multa, soy infeliz. Eso es lo que percibimos de manera natural y es un error. Una vez una persona comprende y se da cuenta que tiene la llave de su bienestar, cambia todo el juego de su vida y dedica más tiempo a trabajar sobre su mente.

–¿Qué es la felicidad?

–La felicidad es el estado natural que deberían tener todos los seres humanos de la misma manera. Es un estado en el que uno se encuentra satisfecho por el hecho de estar vivo. Se ama muchísimo pero también aprende a amar a los demás. Experimenta y vive una gran paz interior. Siente una gran curiosisdad por la vida y también tiene mucha energía para descubrir el mundo.

–¿Hay recetas mágicas para lograr el bienestar emocional?

–Sí, sí la hay. Todo el que tiene un gran bienestar emocional es fuerte y feliz. Estas personas tienen un método aunque a veces no sepan explicarlo. En mi libro lo explico y es que ellos tienen una serie de máximas. Primero, intentan no quejarse nunca. Segundo valoran lo que sí poseen y tercero, no pierden la vida corriendo, sino que hacen las cosas con pausa y amor.

–¿El consumismo nos hace infelices?

–El consumismo promueve la creencia racional de que necesitamos cosas materiales para estar bien. Las personas más felices son aquellas que necesitan poco, pero no solo hablo de cosas materiales, sino de cosas inmateriales como no necesitar tener siempre la razón, no buscar el respeto de la gente o no querer tener una vida emocionante.

–¿Qué supone para una persona idelizar a otra y pensar que esta haría por nosotros lo que nosotros haríamos por ella?

–Eso es un gran error y tener esta creencia hace que no nos vaya bien en el mundo de la amistad y las relaciones. Todos fallamos, porque somos fallones por naturaleza. El hecho de que tu mejor amigo te haga algo que tú no harías no lo hace ni peor persona, ni intolerable, solo lo hace diferente. La tecnología de las buenas relaciones incluye aceptar a la gente con sus fallos, sobretodo a la que más quieres.

–En el libro hace referencia a tener una mentalidad correcta, ¿qué significa esto?

–Tenemos un sistema de valores muy sólido que nos convence de que necesitamos muy poco para ser felices y que siempre podemos hacer cosas valiosas por ti y por los demás, incluso ante cualquier adversidad, aunque pierdas salud y libertad, tener mentalidad correcta es hacer cosas valiosas por ti y por los demás.

–Dice que querer es poder pero, ¿qué pasa con la gente que quiere salir de una enfermedad y no puede?

–La autoestima no hay que basarla en el tú puedes como mucha gente cree. La autoestima hay que basarla en el pueda o no pueda hacer determinada cosa, yo soy muy valioso por mi capacidad de amar. La gente comete el error de basar su autoestima en tres cualidades trampa: la belleza física, la inteligencia y las habilidades múltiples y eso no da la felicidad. A la gente impedida yo le diría que no se preocupara, que hay millones de cosas positivas que puede hacer.

–Hablando de las cualidades trampa, la gente muestra en redes sociales lo que quieren que otros vean, ¿qué puede suponer para una persona ver continuamente cuerpos idílicos y vidas perfectas?

–Gran parte del contenido de internet es nocivo. Mi consejo como psiocólogo es que utilicen internet lo menos posible porque pueden tener un impacto activo sobre la salud mental. Inadvertidamente están proponiendo una mala mentalidad y una mala filosofía de vida.

–¿Estamos en el momento en el que más visibilidad se le está dando a la salud mental?

–Sí, sin duda. Se le está dando mucha visibilidad y eso es bueno, pero está pasando porque hay una debacle. Hace 15 años hice una predicción, dije que la salud mental iba a ir a muchísimo peor y ha sucedido. Ahora voy a hacer otra: en lo siguientes 15 años, va a ir a mucho peor. Tampoco es algo que me preocupe demasiado porque creo que todo lo que empieza tiene que acabar.

–¿A la gente le cuesta admitir que sufre ansiedad o depresión?

–A la gente cada vez le cuesta mucho menos. Ha ayudado mucho que gente conocida y exitosa de la cara y rompa con ese tabú.

–¿La vida es complicada o la complicamos nosotros?

–La vida es increíblemente sencilla y somos nosotros los que la complicamos. La podemos volver a simplificar si nos damos cuenta de que las necesidades reales del ser humano son el agua y la comida.

–Dice que en el libro tiene las claves para superar un duelo. ¿Qué supone para una persona pasar por esta fase?

–Hay diferentes tipos de duelo. Hay duelos sencillos y otros que son desencajantes porque la vida pierde sentido de golpe y suponen retos para la salud mental. Esos cambian a la gente y provocan que pierdan su sentido vital.