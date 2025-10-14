Los neurólogos alertan sobre la invasión de 'productos milagro' contra el insomnio Los médicos advierten que son remedios «sin validez científica», que solo causan gasto y frustración, y que son peligrosos porque pueden cronificar el problema

La Sociedad Española de Neurología (SEN), que aglutina a la mayor parte de los profesionales de esta especialidad médica, ha lanzado una alerta para advertir a los ciudadanos del peligro para su salud del creciente negocio y la invasión de 'productos milagro' que prometen curar el insomnio, un mal que padecen uno de cada siete ciudadanos

Los neurólogos explican que el insomnio es un trastorno médico complejo, que requiere siempre de un diagnóstico y una terapia realizados por especialistas, y advierten que la absoluta mayoría de los productos y remedios publicitados «carecen de validez científica». Indican que son soluciones «falsas» que no solo suponen «un gasto relevante» y una fuente de «frustración» para los pacientes ante la falta de «resultados», sino que también pueden ser algo perjudicial para su salud, «porque retrasan la búsqueda de la ayuda médica adecuada y, en ocasiones, incluso, pueden empeorar los síntomas y favorecer su cronificación».

La preocupación de los médicos se debe a que aseguran que en los últimos años observan un «aumento exponencial» de productos y servicios dirigidos a personas con insomnio crónico. Desde suplementos y pastillas que se presentan como «naturales», aerosoles o infusiones milagro, hasta almohadas especiales, antifaces con tecnología incorporada, aplicaciones de meditación, dispositivos electrónicos, gafas con filtros de luz, lámparas de colores o incluso retiros de fin de semana orientados a «curar» el insomnio.

Un negocio millonario

Sin embargo, aclaran que «la realidad es que ninguno de estos productos ha demostrado eficacia en el tratamiento de este trastorno». Creen que solo se trata de una industria «con un gran poder de marketing que busca su nicho de negocio entre quienes sufren este problema de salud», según explica Celia García, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN y portavoz. Según sus datos, solo la venta en farmacias de remedios para dormir sin receta supuso en el año 2022 en España un negocio de 130 millones de euros.

Ante lo consideran un grave problema, neurólogos han decidido hacer un llamamiento a la población para que «desconfíe de la publicidad engañosa y no se deje arrastrar por modas o promesas sin base científica». «Existe un gran mercado organizado en torno a este problema de salud, sustentado en potentes estrategias de marketing, por lo que es necesario advertir de que solo a través de un diagnóstico preciso y un tratamiento avalado por la evidencia científica es posible prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas con insomnio», insisten.

Graves consecuencias

El insomnio es un trastorno del sueño que consiste en la dificultad para conciliarlo o mantenerlo o en el problema de despertarse antes de lo deseado y que se produce a pesar de disponer de una correcta oportunidad de dormir, tanto en horario como en duración. Es uno de los trastornos del sueño más frecuentes en la población general. Se calcula que hasta un 15% de los adultos lo padece de forma crónica. Tiene un impacto significativo en la calidad de vida, en el rendimiento laboral y aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades como depresión, ansiedad, hipertensión arterial o diabetes. Las consecuencias del insomnio no solo aparecen por la noche, cuando la persona no logra dormir, sino que también tienen un gran impacto en la vida diurna, causando problemas de concentración, apatía, falta de energía, irritabilidad e incluso aumentando el riesgo de padecer accidentes.

La única actitud eficaz y responsable ante los primeros síntomas, señalan, es acudir a pedir ayuda a los profesionales de la salud. «El insomnio -recomiendan- debe abordarse como un trastorno médico. Solo es el médico quien debe profundizar en conocer sus causas y plantear un tratamiento u otro». También es el especialista quien debe descartar que los síntomas no puedan responder a otras patologías del sueño como puede ser la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas o los trastornos del ritmo circadiano.

Terapia y medicación

La terapia cognitivo-conductual (TCC) es el tratamiento más habitual para combatir el insomnio. Se trata de una intervención dirigida a restablecer un patrón de sueño normal. No se limita a simples pautas de higiene del sueño sino que requiere una evaluación individualizada, ya que cada persona tiene características y necesidades específicas.

Además de la terapia, en algunos casos puede ser necesario recurrir al tratamiento farmacológico para encauzar el insomnio, «pero siempre bajo supervisión médica», subrayan. «Lo que está claro es que el insomnio no se resuelve con soluciones rápidas ni productos milagro. Se trata de un trastorno complejo que debe ser valorado en el marco de una historia clínica completa, identificando factores desencadenantes y asociados y profundizando en sus causas. Solo así es posible ofrecer soluciones que resuelvan el problema desde su raíz y reduzcan el riesgo de cronificación», resume Ana Fernández , secretaria del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y el Sueño de la SEN.