Neurocirugía para una evaluación exhaustiva cerebral y lumbar en HPS

Kevin Armas es neurocirujano de HPS. Especializado en operar la patología neuroquirúrgica cerebral y la patología derivada de la columna vertebral en su totalidad, a través de su experiencia habla sobre las diferentes patologías y la importancia de su cuidado para tener mejor calidad de vida.

-¿Qué es la patología de columna?

La patología de columna se refiere a cualquier alteración o enfermedad que afecte la estructura, función o salud de la columna vertebral. Se dividen en tres: lumbar, cervical y dorsal. La columna vertebral se fundamenta en sistema muscular, ligamentos y sistema óseo (vértebras). La patología más frecuente es la lumbalgia, siendo la principal causa de incapacidad física en personas menores de 45 años. El 20% de las bajas laborales que se dan diariamente son lumbalgias, muchas veces provocada por un mal gesto físico o realizar una actividad deportiva sin la técnica adecuada.

-¿Qué puede producir una lumbalgia?

Las causas son múltiples. La deshidratación y la pérdida de colágeno intradiscal es lo que se conoce como una discopatía. El disco pierde su función de amortiguar y esto se traduce en una lumbalgia crónica. Otra causa muy común es una fractura vertebral por osteoporosis, propio de pacientes en edad avanzada porque la calidad del hueso es más frágil. Hay que estudiar la calidad del hueso. La causa más frecuente que me encuentro en la consulta es una musculatura lumbar no entrenada, y eso lo veo en las pruebas de imagen. Muchas veces, nos dedicamos a recetar muchos analgésicos para el dolor y no nos centramos en reconocer la causa.

-¿Qué hacemos cuando tenemos una lesión de columna?

El reposo absoluto sólo está recomendado las primeras 48 horas. Esos dos primeros días hay que hacer reposo, ponerse calor y a partir de ahí empezar a caminar, ejercicios de fuerza progresiva en el gimnasio, natación y /o pilates, que vienen muy bien. No recomiendo estirar la espalda, ni deportes de contacto. Sólo caminar no es suficiente, porque caminar no es un deporte, lo considero una actividad básica. Otro dato muy importante es hidratarse, mínimo 2 litros diarios. Esto que acabo de explicar es un tratamiento conservador. Una vez agotado éste, si no hay mejoría clínica, comienzo a recetar analgésicos junto con una rehabilitación lumbar. Si después de 6 semanas, el paciente no mejora, es momento de hacer una resonancia magnética lumbar. Ahí se busca la causa que está provocando esa lumbalgia crónica, y si ha fallado el tratamiento conservador, valoro la opción quirúrgica siempre y cuando sea factible y pueda darle una mejor calidad de vida al paciente.

-¿Cómo es la operación de columna?

Depende del tipo de patología. El 90% de los casos a nivel cervical se accede por vía anterior, en el lateral de la tráquea y casi siempre por el lado derecho. Cuando el paciente requiere una fusión, estabilizar y poner tornillos se accede por vía posterior. La columna dorsal, la mayor parte de las veces se opera vía posterior, es decir, el paciente está acostado boca abajo y accedo por detrás.

En el caso de la columna lumbar en más de la mitad de las veces entramos vía posterior. Este acceso se puede realizar de forma abierta o mínimamente invasiva. Esta última técnica consiste en incisiones laterales, con menor daño muscular, menor sangrado y una recuperación más temprana. La obesidad no es una contraindicación absoluta, pero dificulta la técnica mínimamente invasiva. Cuando un paciente ya está operado y tengo que retirar el material que tenía puesto, lo hago por técnica convencional abierta.

-¿Con qué tecnología trabaja HPS?

En HPS tenemos dos microscopios de última generación que me permiten establecer el campo, además contamos con todo el sistema de radiología intraoperatoria para ver la colocación de los tornillos y, lo más importante de todo, unos quirófanos grandes y nuevos que nos permite meter el microscopio, el equipo de radiología, contamos con pantallas gigantes para poner las imágenes… Así como una enfermería especializada en neurocirugía.

-¿Cómo es la recuperación de un paciente operado de columna?

Yo siempre le digo que voy a mejorar su calidad de vida y aliviar el dolor, pero no se lo puedo quitar por completo. Mis pacientes tienen alta al día siguiente, a menos que sea una intervención muy compleja. Las primeras 4-6 semanas tienen que estar tranquilos, caminando y con un deporte muy suave como natación, bicicleta o elíptica. A las 6 semanas reviso, hago una prueba de imagen y compruebo que está todo bien. En ese momento, empieza una reincorporación progresiva al deporte y al trabajo, si puedo indicarlo.

A los 4 o 5 meses si veo que hay fusión ósea, envío al paciente a rehabilitación, a la que hay que darle mucha importancia, hacerla bien y acompañarla de una actividad deportiva pautada por profesionales. Para ver el resultado definitivo de una operación de columna y esa fusión ósea necesitamos entre 8 y 12 meses, pero el paciente al día siguiente de la cirugía ya se encuentra mejor.

-¿Qué consejo le daría a alguien que vive con dolor de columna?

El paciente que vive con dolor lumbar, cervical o dorsal crónico, lo primero que tiene que saber es por qué le duele esa columna, estudiar cuáles son las causas. En HPS disponemos de todas las herramientas para hacer una evaluación exhaustiva, tanto a nivel cerebral como lumbar, tenemos un buen equipo de resonancia, escáner, radiografía… Siempre animo a los pacientes que viven con dolor a acudir a un neurocirujano para que le digan que falla y que estás haciendo mal, porque la gente no descansa bien, no hace deporte bien, come mal… Y todo eso lo sufre el cuerpo.

