22 muertes por el calor en agosto en Canarias y 2.177 en todo el país Los fallecimientos por altas temperaturas el mes pasado se concentran entre los días 11 y 24 en las islas, que suman 58 en todo el verano, 16 más que en 2024

Canarias registró en agosto 22 muertes atribuibles a las altas temperaturas, una menos que en el mismo periodo de 2024 y el 1% de las contabilizadas en España, según la estimación del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

En el conjunto del país los fallecimientos por calor se dispararon el mes pasado por la intensa y larga ola de calor entre los días 3 y 18, con 2.177 muertes por las 1.721 de agosto de 2024.

Las muertes por calor en Canarias el mes pasado se concentraron entre los días 11 y 24. Los más mortíferos fueron el 11, 12 y 13 de agosto, con tres personas fallecidas en cada uno de ellos. Entre el 14 y el 17 murieron dos personas cada jornada por el calor, según los datos del MoMo, y del 18 al 24 hubo un fallecimiento cada día.

Sin embargo, Canarias registró en julio más muertes por las altas temperaturas. Fueron 36, por las 19 de 2024. Los dos meses suman 58 fallecidos en las islas, 16 menos que en el mismo periodo del año pasado. Los días más mortíferos del verano en Canarias fueron el 18, 19 y 20 de julio, con seis personas fallecidas por calor en cada uno de ellos. El día 21 el sistema MoMo atribuye a las altas temperaturas otras cinco muertes y del 22 al 24, cuatro por día.

Las cifras del archipiélago están muy lejos de las del conjunto de España. Canarias solo registra fallecimientos por calor en estos dos meses. En todo el país, según el Sistema MoMo, hubo 407 muertes en junio, 1.060 en julio y se disparan a las 2.177 en agosto.

El mes pasado la mayoría de los fallecimientos por altas temperaturas tuvieron lugar durante la ola de calor sufrida entre el 3 y el 18 de agosto, cuando 1.441 personas perdieron la vida.

Gran parte de los fallecidos por calor este verano tenían más de 65 años (2.099) y, en especial, más de 85 (1.428), según informa Efe. Por sexos, 1.300 eran mujeres frente a 877 hombres, según este sistema gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología, que realiza sus cálculos no en base a muertes reales, sino que hace una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado.

Golpes de calor

Como más matan las altas temperaturas es de forma indirecta, agravando enfermedades que se tenían previamente, de ahí que la mayor parte de los fallecidos sean personas mayores; pero también lo puede hacer de forma directa y fulminante en forma de golpe de calor.

En este sentido, hasta el 19 de agosto al menos 23 personas han perdido la vida por uno en lo que va de verano, cuatro de ellas mientras estaban trabajando, con otro caso en investigación. De esta forma, y a falta de un mes para que concluya el periodo estival, las muertes por golpe de calor ya han superado las registradas todo el verano de 2024, que finalizó con 17, y el de 2022, cuando fueron 20. Se acerca así al más letal, el de 2023, cuando murieron 24 personas, según los datos Sanidad.