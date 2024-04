Médicos del mundo detecta más de 1.400 casos de exclusión sanitaria en Canarias

El Servicio Canario de la Salud mantiene múltiples obstáculos que impiden a las personas más vulnerables recurrir al sistema público de salud. Esta es la conclusión del segundo 'Informe de barreras de acceso al sistema sanitario de salud en poblaciones vunerabilizadas' presentado este jueves por Médicos del Mundo Canarias.

«El Servicio Canario de Salud todavía tiene que paliar esta situación para destruir todas las barreras que impiden el acceso al servicio sanitario a todas aquellas personas que hemos entrevistado y con las que hemos hablado, que son 2.430 personas», indicó la presidenta de la ONG en el archipiélago, Elena Lugli.

La mayoría de las personas entrevistadas encontraron barreras administrativas, económicas, culturales o idiomáticas para recibir asistencia sanitaria, lo que se tradujo en la imposibilidad de acceder al sistema sanitario y por tanto a un tratamiento para sus dolencias, subrayó Lugli.

De hecho, Médicos del Mundo detectó y documentó durante el año pasado 1.427 casos en los que estas personas, la mayoría mujeres latinoamericanas, se toparon con todo tipo de obstáculos.

Una de las principales trabas, precisó Lugli, ha sido la incapacidad financiera para acceder a los medicamentos, conocida como pobreza farmacéutica.

Además, esta circunstancia, frecuente en Canarias donde el 30% de la población está en el umbral de la pobreza, se ve agravada por los intentos del Servicio Canario de Salud de facturar «procedimientos que no deberían ser facturados y que hacen que la persona se inhiba a la hora de acceder al sistema sanitario o que se vea en frente a la situación de tener que pagarla, aunque sea injustamente, para que después se le devuelva el importe», relató la presidenta de Médicos del Mundo Canarias.

También las trabas administrativas impiden acceder al sistema sanitario, ya que para obtener una tarjeta sanitaria una persona tiene que demostrar una estancia de al menos tres meses en Canarias verificada a través del empadronamiento.

«Es un trámite bastante complejo para estas personas dada su situación», comentó Lugli, quien entiende que esta exigencia «no tiene ninguna cabida dentro del derecho a la salud, que es universal».

Discriminación informativa

La información escasa o errónea que se facilita a estas personas, a veces por racismo o xenofobia, es otra de las barreras más frecuentes. «Hemos visto que, cuando nosotros acompañamos a una persona racializada al servicio sanitario, es más fácil que pueda acceder al mismo y que no se encuentre con barrera administrativa», lamentó la presidenta de Médicos del Mundo Canarias.

De las 2.430 personas atendidas en 2023 por Médicos del Mundo cerca del 90% eran mujeres, «en su gran mayoría procedentes de los países más empobrecidos y de situaciones de vulnerabilidad extrema».

La mayor parte de las asistencias se prestaron a personas de nacionalidad colombiana (925), española (301) y venezolana (294).

«La pobreza agudiza las barreras y hace que las personas se vean aún más excluidas, por supuesto, también las españolas y canarias del sistema local de salud», señaló la portavoz de la ONG.

Además, la exclusión sanitaria empeora las condiciones físicas y mentales de estas personas y su situación social y económica. «Esa situación reiterada de exclusión del derecho a la salud empeora su salud», resumió Lugli.

Para paliar esta deficiencia del sistema sanitario y hacer efectivo el derecho a la salud de todas las personas, Médicos del Mundo Canarias propone una serie de medidas como la creación de protocolos específicos para personas en situación de prostitución, para la atención de la mutilación genital femenina, la formación del personal sanitario, reforzar la plantilla de trabajadores sociales o garantizar el acceso a los medicamentos para las personas con bajos recursos.

Sin tratamiento ni medios

Estas barreras son bien conocidas por Janet, una mujer colombiana forzada a huir se su país que llegó a España hace cinco años con su hijo, quien sufre una enfermedad crónica que requiere un tratamiento de por vida.

Solo con la ayuda de Médicos del Mundo su hijo pudo ser tratado en el hospital de Gran Canaria Doctor Negrín pero, cuando la administración española le denegó el derecho al asilo, perdió la posibilidad de acceder a la sanidad pública.

«Me llegó el cobro de una factura por una cantidad descomunal -11.000 euros- por medio del servicio sanitario en el cual atendían a mi hijo. Me tocó otra vez volver a acudir Médicos del Mundo para ver cómo me podían ayudar», relató Janet.

La ONG logró paralizar el cobro y medió para que el hospital siguiera tratando a su hijo, que actualmente está bien.

Sin embargo, los problemas continúan. Hace unos días, su hijo acudió al centro de salud y le denegaron la atención. «Fue a pedir una cita y le dijeron en el ambulatorio que no lo podían atender si no pagaba». Sin embargo, su hijo explicó que tenía el Número de Identidad de Extranjero por arraigo de estudio y, así y todo, le denegaron la atención. «No entiendo nada. La desinformación que hay es tremenda», lamentó la mujer.

El informe de Médicos del Mundo en Canarias recoge otros testimonios, como el de Sandra, que estuvo cinco meses de embarazo sin recibir asistencia sanitaria porque en el centro de salud le pedían el empadronamiento y en la habitación que alquila no le permiten hacer este trámite.

Desde el SCS le reclamaron que pagara la atención recibida, pero no tiene medios para hacerlo. Por ello estuvo sin seguimiento del embarazo hasta que Médicos del Mundo la ayudó a tramitar la tarjeta sanitaria.