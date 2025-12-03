Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una mujer sale de las urgencias hospitalarias con una mascarilla. R. GUTIÉRREZ

La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe

Ministerio de Sanidad y autonomías aplicarán un protocolo único en todo el país para tratar de frenar la epidemia de virus respiratorios

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:38

La mascarilla no será de uso obligatorio en los centros sanitarios españoles y en las residencias de mayores al menos hasta que la epidemia de gripe ... alcance un nivel alto. Así lo establece el protocolo común de actuación contra las enfermedades respiratorias que el Ministerio de Sanidad y las autonomías pactaron hoy y que será de aplicación directa en todo el país.

