Presentación de un nuevo modelo de coche eléctrico en China en 2023. AFP

¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?

La falta de estímulos sonoros y su forma de frenar y acelerar favorecen el conflicto sensorial que da lugar a la cinetosis: el mareo del viajero

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:28

«Niño, deja de leer y mira a la carretera, que te vas a marear». Este mandato materno, que todos escuchamos en nuestra infancia y ... que rara vez nos evitaba las náuseas ni, en el peor de los casos, la vomitera, se ha convertido en un consejo de insospechada actualidad. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez son más las personas que aseguran marearse cuando viajan en coches eléctricos. Y aquellos malestares infantiles en ruidosos automóviles de motor de explosión y estos en los enchufables son una misma cosa, la cinetosis, también conocida como mareo del viajero. Pero, ¿por qué parece darse más en los coches eléctricos?

