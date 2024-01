Jacob Lorenzo: «En pocas casas de Piletas nos han dejado poner trampas»

Desde la irrupción del Aedes aegypti en la capital grancanaria, Jacob Lorenzo vive con un pie en el barrio de Piletas y otro en la sede lagunera del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias del que es director.

-¿Por qué el Ministerio de Sanidad está prestando especial atención a la aparición del Aedes aegypti en Piletas?

- El Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, aprobado en abril 2023, indica que, en eventos de llegada de mosquitos vectores invasores, las responsabilidades están ahora compartidas entre las administraciones locales, las comunidades autónomas y la Administración General de Estado. Por lo que simplemente se aplica el plan nacional vigente. A esto se une la insularidad de nuestro territorio y que es el primer evento de detección de la especie Aedes aegypti en una zona residencial en Canarias, no una detección puntual como ha ocurrido varias veces en puertos de Canarias. La introducción de esta especie, si ocurriera, sería un problema sanitario que no solo afecta a nivel regional y nacional sino internacional, pues este mosquito invasor entraría así en un nuevo territorio europeo, España.

-¿En qué punto están las tareas para atajar su expansión?

-El equipo de entomología médica del Iuetspec-ULL, en coordinación con la Dirección General de Salud Pública (DGSP) del Gobierno de Canarias, ha instalado trampas en la zona de Piletas y barrios cercanos. Estas trampas son de dos tipos, ovitrampas que permiten detectar la presencia de huevos y larvas (fases inmaduras) y trampas BG sentinel que permiten capturar adultos y monitorizar las especies circulantes en la zona. Por ahora, llevamos ya cinco semanas de trabajo, las ovitrampas son todas negativas en Piletas y en los barrios circundantes. En el caso de las trampas BGs, debemos instalar más, ya que por ahora solo pocas viviendas nos han permitido hacerlo y tristemente, en aquellas donde hemos instalado trampas, seguimos detectando Aedes aegypti. Recordemos que esta especie es 'muy casera'. Por otro lado, se han tratado y eliminado puntos de cría en el barrio y en zonas cercanas, se ha eliminado maleza y puntos de acúmulos de aguas en viviendas y zonas del barrio y se han fumigado algunas casas. Necesitamos más colaboración ciudadana, ya que aún muchos vecinos no permiten que se fumiguen las viviendas y muchos otros no dejan que pongamos trampas de adultos, por lo que no podemos rastrear la expansión de los adultos en el interior de las casas de forma clara. Sin la colaboración ciudadana no es posible ser efectivos al 100% y el proceso va más lento. Por ello instamos a que colaboren, sabemos que es 'una lata' pero esto es un problema de salud pública que nos afecta a todos.

-¿Es viable su erradicación en Piletas? ¿Es optimista?

- Desde nuestro equipo vemos viable el control, de hecho somos la única región europea que ha controlado eventos de este tipo de forma repetida por lo que la experiencia está ahí y el proceso a seguir está probado. Soy optimista porque confío en mi equipo, pero insisto en que sin los ciudadanos y su colaboración el asunto se vuelve más difícil.

- ¿A cuántas personas del Iuetspc ocupa esta vigilancia? ¿En qué tareas?

-En nuestro centro a todo el personal del laboratorio de entomología médica (6 personas) e incluso a mí mismo. Hemos estado y seguimos en la zona trabajando para el control del vector. Las tareas incluyen la realización de encuestas junto a inspectores de sanidad ambiental, colocación de ovitrampas y trampas de adultos, identificación morfológica y molecular de los mosquitos, PCRs para controlar que los mismos no porten algún patógeno (arbovirus)... Una vez colocadas las trampas se hace una revisión semanal de las mismas, reuniones de seguimiento con la DGSP y el Ministerio de Sanidad, entre otras muchas tareas que además incluyen las labores de vigilancia entomológica normales pues esta labor se realiza en todas las islas, los 365 días del año.

-¿Cuántas trampas inspecciona semanalmente el Laboratorio de Entomología Médica ?

-Dentro del sistema de vigilancia, hay más de 1.000 en toda Canarias y, con las alertas vigentes de detección de mosquitos invasores, el número está ya en torno a 1.500 y seguirá subiendo en las próximas semanas. Solo ayer en aeropuerto Tenerife Sur se colocaron más de 40 trampas nuevas.

-¿Qué líneas de investigación son prioritarias para el Iuetspc?

-El Iuetspc de la ULL tiene varias unidades de investigación tanto básica como aplicada. A destacar el laboratorio de alertas biológicas que presenta un arsenal de herramientas diagnósticas rápidas para la detección de patógenos emergentes tales como virus Nipah o patógenos que preocupan a la salud mundial como Ébola, SARS-Cov2, Zika, dengue, chingunkuya o West Nile, entre otros. Esto nos permite prestar una respuesta rápida a la sociedad en el caso de sospecha de patógenos de este tipo. La unidad de bioanalítica y medio ambiente trabaja en varios campos, entre ellos los microplásticos y en el papel que juegan estos microplásticos en la expansión de patógenos. En la unidad de Bacteriología y Virología se buscan nuevas vacunas frente a virus que afectan animales y, por otro lado. se monitorizan patógenos transmitidos por aguas y por aire. De hecho, en este último campo colaboramos con la NASA. Un laboratorio que juega un papel importante es el de zoonosis en la Unidad de Parasitología que estudia patógenos transmitidos por animales, entre ellos animales exóticos.

-¿Por qué?

- Este laboratorio ha detectado ya el papel de especies exóticas como diseminadores de patógenos humanos en el medio ambiente. Dentro de la unidad de parasitología, el laboratorio de amebas de vida libre y el de terapia antiparasitaria producen nuevos fármacos para el tratamiento de infecciones parasitarias para las que no existe tratamiento, siendo un 'lab' puntero en este campo a nivel internacional. Recientemente hemos patentado una molécula nueva para el tratamiento de las infecciones por la ameba comecerebros, Naegleria fowleri, siendo esta patente internacional. A nivel de otros continentes hacemos mucho trabajo colaborativo con África principalmente; de colaboración para el desarrollo, formando nuevos doctores o dentro de la Unidad de Nuevas Terapias apoyando al control de calidad de fármacos en estos países.