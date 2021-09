El Insular 'oficializa' los pasillos en su servicio de Urgencias

La normalización del uso de este espacio, que hasta hace poco se ocupaba como zona de desahogo cuando el servicio estaba desbordado, se ha oficializado con el marcaje en el suelo (como se observa en las imágenes) de numeración de la camilla para que los profesionales puedan trabajar con «cierto criterio y orden» para saber dónde está ubicado cada paciente.

Con esta medida se acaba con la imagen de las camillas apelotonadas «sin ton ni son» fuera de la zona delimitada como asistencial pero, no con el problema. «Las camillas atraviesan Urgencias llegando hasta el de Rayos y el área de transición, espacio que aunque ya cuenta con personal asignado no dispone de los materiales de trabajo necesarios por lo que deben cruzar el servicio para acceder de ellos, ni de aseos, ni de capacidad de control y vigilancia de los pacientes», apuntan.

El personal recuerda que esta situación es habitual desde hace muchos años debido al «problema estructural que arrastra el servicio» y a pesar de que se han llevado a cabo varias obra de ampliación, la última en 2018 con la que se ganó 257 metros cuadrados y 14 camas, que no han logrado solventar su «precariedad» de espacio para afrontar en condiciones la labor asistencial.

El pasado lunes, por ejemplo, se registraron 68 pacientes a la espera de cama, 29 en planta hospitalaria, 12 en centros concertados y 27 en transición, una cifra que, según explican los profesionales, no es un dato «escandaloso en sí mismo» comparándolo con el pasado año por estas fechas, cuando se alcanzó 90, pero que «siendo un servicio donde los pacientes están de paso, no se debería tener».

Preocupados por el invierno

Los profesionales además miran al próximo invierno con «preocupación» porque si esta situación se prolonga «tendremos muchos problemas». «LLevamos mucho tiempo aguantando esta sobrecarga, viendo descompensaciones de patologías crónicas y retrasos en los diagnósticos, agravados como consecuencia de la asistencia telefónica que Atención Primaria no puede afrontar correctamente porque no ve al paciente, continuamos con pacientes sociosanitarios, retrasos en los traslados, el protocolo covid, la atención a la migración... Y, luego nos encontramos con una elevada ocupación en planta con una complejidad añadida: la covid-19. El problema no es solo asistencial sino de ingreso. Es decir, el problema de Urgencias no es en sí mismo de las urgencias sino de la escasez de camas en el hospital», puntualizan.

El verano es una época floja, con menos afluencia de usuarios y por ende con más camas libres, y «llevamos todos estos meses con estos problemas asistenciales por lo que esperamos un invierno muy duro y estamos asustados por lo que está por venir», advierte el personal de Urgencias del Insular.