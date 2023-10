«Es importante que la mujer reciba, desde el principio, toda la información sobre las posibilidades reconstructivas»

Someterse a una cirugía de reconstrucción mamaria es una decisión muy personal de la mujer y no todas dan ese paso. Sin embargo, existen evidencias científicas que respaldan los beneficios que produce en las mujeres. Con la doctora López Obregón, especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y que atesora una amplia formación en cirugía de la mama con dos dos fellowships clínicos de microcirugía y un tercero de Cirugía Plástica Oncológica, conoceremos todo lo relacionado con la reconstrucción mamaria.

-¿Qué es la reconstrucción mamaria y en qué casos se lleva a cabo?

-La reconstrucción mamaria es el procedimiento quirúrgico que llevamos a cabo los cirujanos plásticos tras el tratamiento del cáncer de mama y algunas otras patologías que puedan afectar a los senos. Se trata de enfermedades que, para su correcto tratamiento, precisan de la extirpación de un segmento o de la glándula mamaria en su totalidad, con el fin de lograr mantener o crear de nuevo la forma del pecho según sea el caso. Este tipo de cirugía se puede llevar a cabo, prácticamente, siempre que la paciente así lo desee, salvo en contadas excepciones, por lo que es importante que la paciente reciba la información adecuada sobre las posibilidades reconstructivas, en su caso, desde el principio del proceso.

-¿De qué manera reconstruyen los cirujanos los senos?

-Cuando una mujer recibe el desafortunado diagnóstico de una neoplasia de la mama, debe consultar, en primer lugar, con un cirujano oncológico de la mama, que será el encargado del tratamiento quirúrgico de la enfermedad en sí. A continuación, las pacientes acuden a nuestra consulta para que podamos valorar e informar acerca de las opciones de reconstrucción mamaria que podemos ofrecerle a cada paciente en su caso en particular. Si es posible hacer «cirugía conservadora de la mama», el tratamiento consistirá en la extirpación de una zona concreta de tejido, pudiendo mantener el resto de la glándula mamaria. Para poder conservar la forma y la posición, los cirujanos plásticos colaboramos en el diseño de la cirugía, y una vez extirpado el tumor, movilizamos el tejido del propio pecho para conseguir que la paciente salga de esa misma intervención con la mama reconstruída. También solemos tratar la mama contralateral para que no exista diferencia entre los senos.

En otras ocasiones, por las características de la enfermedad o por ser el pecho muy pequeño, es necesario realizar lo que se conoce como una «mastectomía» o extirpación completa de la mama. En estos casos, la reconstrucción consiste en crear la mama de nuevo y, para ello, disponemos de múltiples técnicas quirúrgicas que tratamos de personalizar en función de los deseos de la paciente, las características naturales de su pecho, sus proporciones corporales y su estado general de salud. Siempre que sea posible tratamos de realizar una reconstrucción de forma inmediata, que consiste en realizar la cirugía oncológica y la reconstructiva en la misma operación, pero también se puede realizar de forma diferida. Esto quiere decir que, aunque la paciente decidiera en un primer momento no reconstruirse, o bien no se pudo a causa de la enfermedad, siempre se puede valorar realizarla más adelante.

La reconstrucción de mama no aumenta el riesgo de tener una recaída, pero debe hacerse un seguimiento estrecho de su enfermedad en los años posteriores

-¿Qué técnicas se utilizan?

-A grandes rasgos, podemos agrupar las técnicas reconstructivas en reconstrucción con prótesis o implantes de mama, reconstrucción con tejidos propios o «autóloga» y reconstrucción combinada con prótesis y tejidos propios. La reconstrucción con prótesis consiste en colocar un implante específico de mama que pretende imitar la forma natural de un pecho. Lo más habitual es hacer esta cirugía en dos tiempos: el primero consiste en poner una prótesis expansora que nos recuperar la piel perdida de la mama. Una vez logrado el volumen deseado se sustituye por una prótesis o implante de mama definitivo.

Existen algunos casos en los que también podemos hacer la reconstrucción directa con el implante definitivo. La reconstrucción con tejidos propios o autóloga es aquella en la que solo utilizamos los tejidos de la paciente para reconstruir la mama. Este tipo de reconstrucción la podemos llevar a cabo movilizando los tejidos propios de la mama y alrededores o bien realizando lo que se conoce como «colgajos» en los que trasladamos tejido de otro lugar a la zona del pecho, como por ejemplo un músculo de la espalda o tejido dermograso del abdomen. La reconstrucción combinada es aquella que combina la realización de un colgajo, es decir, la trasferencia de tejido propio con un implante de mama para dar un mayor volumen. Todas las cirugías arriba descritas y su combinación con técnicas complementarias nos ofrecen un amplio repertorio de posibilidades reconstructivas que serán individualizadas con cada paciente, ya que son muchos los factores a tener en cuenta para obtener los mejores resultados posibles.

-¿Qué beneficios aporta la reconstrucción mamaria?

-Existe abundante evidencia científica de que la reconstrucción mamaria aumenta la calidad de vida de las pacientes que sufren un cáncer de mama. Esto se puede deber a diferentes factores en cada caso, pero las mujeres describen que la reconstrucción mamaria aumenta la confianza en las esferas social y emocional y disminuye el impacto en la imagen corporal e íntima. Sin embargo, conviene entender que la reconstrucción mamaria es una elección personal de las pacientes, que no deben sentirse obligadas a realizarla. Muchas mujeres deciden voluntariamente no reconstruirse el pecho y es igualmente correcto.

-¿Afecta la reconstrucción del seno a la posibilidad de que regrese el cáncer de mama?

-La reconstrucción de mama no aumenta el riesgo de tener una recaída en el cáncer de mama, por eso las pacientes pueden someterse de forma segura a estos procedimientos. Sin embargo, debe quedar claro que, tras el tratamiento del cáncer de mama, todas las pacientes deben realizar un seguimiento estrecho de su enfermedad en los años posteriores, independientemente de si eligen someterse a una reconstrucción mamaria o no. Con el objetivo de vigilar que no haya recidivas y en caso de que se detecten, se puedan tratar de forma precoz.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las pacientes que se estén planteando someterse a una reconstrucción mamaria?

-Sabemos que es una decisión importante para las pacientes, por eso nuestro objetivo es transmitirles toda la información necesaria de manera amplia, individualizada y sincera con la finalidad de que se sientan seguras en la toma de decisiones y acompañadas a lo largo de este proceso.