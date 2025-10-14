Hospitales Universitarios San Roque «saca pecho» por la prevención del cáncer de mama Unas 300 trabajadoras del grupo hospitalario podrán acceder a una mamografía gratuita durante este mes de octubre, dentro de una iniciativa de salud laboral referente en el sector

Martes, 14 de octubre 2025, 13:08 Compartir

Octubre es el mes rosa, el mes de la prevención y concienciación del cáncer de mama. En Hospitales Universitarios San Roque (HUSR) han querido dar un paso más y convertir el compromiso con la salud de su equipo en una acción concreta: todas las trabajadoras del grupo mayores de 40 años podrán acceder a una mamografía gratuita durante el mes de octubre.

La campaña, bajo el lema «Sacamos pecho por todas nuestras trabajadoras», nace con un objetivo claro: promover la detección precoz entre el propio personal, como medida de autocuidado y ejemplo de responsabilidad institucional.

Esta iniciativa abarca a las trabajadores de los diferentes centros que conforman el grupo hospitalario en Gran Canaria y Lanzarote, y se enmarca en su estrategia de salud laboral y bienestar profesional.

«Creemos que los profesionales de la salud debemos ser ejemplo y concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz y de los programas de screening periódicos. En el ámbito hospitalario estamos siempre en contacto con estas patologías y consideramos desde la Dirección de HUSR que debemos cuidar de las pacientes y de nuestras trabajadoras», señala Herminia Rodríguez Rosas, Vicepresidenta de HUSR.

Con esta acción, Hospitales Universitarios San Roque no solo visibiliza el impacto del cáncer de mama, sino que apuesta por una cultura preventiva real, donde el cuidado también es hacia dentro.

Temas

Hospital San Roque