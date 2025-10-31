Hospitales Universitarios San Roque, primer hospital de Canarias en certificar la experiencia del paciente La certificación fue entregada el pasado jueves 24 de octubre en Madrid, durante el Congreso Nacional de la SECA, a tres miembros del equipo de Experiencia del Paciente

Foto entrega del diploma. De izquierda a derecha: Carlos Bezos, Yurena Rivero, Inmaculada Mediavilla, Fabio Colamarino, Oriol Santana, Alicia Hernández y Manel Santiñá.

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:57 Compartir

Hospitales Universitarios San Roque (HUSR) se convierte en el primer hospital de Canarias en obtener la Certificación como Organización Centrada en la Experiencia del Paciente, conforme a la norma internacional Patients First, avalada por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y el Instituto para la Experiencia del Paciente (IEXP).

El reconocimiento fue entregado oficialmente en el XLI Congreso Nacional de la SECA, celebrado en Madrid. En representación del amplio equipo de Experiencia del Paciente de HUSR, recogieron el diploma Fabio Colamarino, Oriol Santana y Yurena Rivero, quienes agradecieron este hito en nombre de todo el personal.

Un reconocimiento a la cultura del cuidado

Esta certificación acredita que HUSR cumple con ocho dimensiones clave en materia de experiencia del paciente, y consolida su apuesta por un modelo sanitario donde las personas son el eje central de cada decisión y cada proceso:

- Información clara y comprensible para pacientes y familias.

- Apoyo emocional en todo el proceso asistencial.

- Escucha activa de vivencias, opiniones y sugerencias.

- Mejora continua, basada en lo que realmente importa al paciente.

- Profesionales comprometidos con una atención empática y humana.

- Participación informada en las decisiones sobre el propio tratamiento.

- Evaluación de resultados percibidos y calidad de la atención.

- Sanidad basada en valor, centrada en salud, bienestar y eficiencia.

Un logro de todos en HUSR :«Este hito no habría sido posible sin la implicación de todo el equipo. Es el reflejo de una cultura transversal donde cada profesional, desde su área, contribuye a mejorar la experiencia de quienes confían en nosotros», destacan desde la dirección de HUSR.

El grupo hospitalario avanza así en su compromiso con una atención más humana, empática y centrada en las personas, alineada con los estándares internacionales de calidad y con las expectativas reales de quienes viven un proceso de salud, ya sean pacientes o familiares. La certificación Patients First no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir avanzando. En HUSR creemos firmemente que una atención sanitaria excelente solo es posible cuando se sitúa al paciente y al profesional en el centro. Por eso, queremos seguir contagiando esta cultura, dentro y fuera de nuestra organización, trabajando cada día por mejorar la experiencia de quienes confían en nosotros y de quienes hacen posible la atención.

Temas

Hospitales