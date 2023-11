Los hospitales canarios pueden dispensar desde hoy la 'vacuna del colesterol'

Los hospitales canarios podrán dispensar a partir de hoy el fármaco conocido como 'vacuna del colesterol' que reduce la presencia de esta molécula grasa de forma eficaz y sostenida con solo dos dosis al año.

Este medicamento ha sido bautizado popularmente como 'vacuna' porque funciona interfiriendo en el ARN mensajero, al igual que la profilaxis activa contra la covid, explica el responsable del servicio de Uso Racional del Medicamento del Servicio Canario de la Salud (SCS), Ignacio López Puech.

«No es una vacuna porque no actúa sobre un virus, actúa sobre el colesterol en sangre bajándolo a niveles normales», indica el médico del SCS que recalca que a este fármaco únicamente será dispensado por los servicios de farmacia de los hospitales canarios y que tiene indicaciones muy específicas.

En concreto, los especialistas podrán prescribir el fármaco Leqvio a personas que sufran hipercolesterolemia familiar -un aumento de las concentraciones de colesterol por causas genéticas- y que no se pueda controlar a través del cambio de dieta ni de los tratamientos convencionales, a quienes tengan riesgo cardiovascular alto y no respondan a la medicación para reducir los niveles altos de colesterol y las personas que no puedan consumir estaninas, presentes en la mayoría de los tratamientos para combatir la presencia de este tipo de lípidos (grasas) en la sangre.

Fármaco costoso

El Sistema Nacional de Salud financia desde el miércoles este tratamiento que le supondrá un desembolso al Servicio Canario de la Salud de casi 4.000 euros por paciente al año. «La Seguridad Social lo cubre. No necesita ningún tipo de aportación del paciente», señala López, que atribuye el alto coste del tratamiento a que se ha realizado con tecnología genética.

Leqvio se administra mediante inyección subcutánea. Tras la indicación por parte del especialista, se administra una primera dosis y, pasados tres meses, la segunda. El tratamiento se mantendrá con la administración de una dosis cada 6 meses, es decir, dos inyecciones anuales, explica el médico sobre el fármaco.

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), tres estudios principales en los que participaron un total de 3.660 pacientes revelaron que Leqvio era eficaz para reducir los niveles de colesterol-LDL (lipoproteínas de baja densidad, es decir, el denominado colesterol malo).

Más del 94% de los pacientes que participaron en los estudios tomaban también estatinas u otros medicamentos para reducir los niveles de lípidos en la sangre.

En el año 2020, la EMA autorizó el uso de Leqvio en la Unión Europea al constatarse las reducciones considerables de los niveles de colesterol LDL en pacientes tratados con Leqvio, superan do los resultados obtenidos con estatinas u otros medicamentos para la reducción de lípidos.

En España, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Según datos del Instituto Nacional de Estadística recigidos por la agencia Efe, en 2021 murieron 119.196 personas a causa de estas enfermedades, un 26,4% del total de los fallecimientos.

Además, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de hospitalización (12,9%) en 2021, con 582.446 ingresos en hospitales públicos.