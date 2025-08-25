El Hospital Doctor Negrín recibe un notable alto de sus pacientes por la atención recibida El centro ha obtenido 8'71 puntos de media de 548 usuarios encuestados en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria de 2024

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 12:50

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recibido 8'71 puntos sobre diez en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) correspondiente al año 2024. Se trata de una encuesta que lleva a cabo anualmente el Servicio Canario de la Salud (SCS) con el objetivo de medir la calidad percibida de la actividad asistencial y conocer la satisfacción de la población atendida.

En esta ocasión, la ESAH de 2024 en el centro hospitalario se realizó con una muestra de 548 pacientes, de los que el 51'5% fueron hombres y el 48'5% mujeres. El grupo de edad que realizó el mayor número de encuestas se sitúa entre los 50 y los 69 años, y 70 o más años.

El 39'8% de los pacientes permanecieron ingresados menos de cinco días. En los días predeterminados en los que se realizó la encuesta se produjeron un total de 608 altas, de las cuales, se entregaron 589 cuestionarios y se recogieron 554. Además, el 64'9% de los encuestados ingresó por el servicio de Urgencias.

Con respecto al servicio hospitalario en el que estuvo ingresado, los pacientes valoraron con una puntuación muy alta a servicios como Endocrinología, Cardiología, Medicina Interna, Neumología, así como la Unidad de Raquis, entre otros.

De igual forma, los usuarios siguen dando especial valor a la atención recibida por parte del personal médico y de enfermería, así como por parte de profesionales no sanitarios como celadores y administrativos. En este sentido, hay que destacar que el 99'1% de las personas encuestadas se mostró satisfecha con la atención médica, el 98% con el trato recibido por parte de personal de Enfermería, mientras que los celadores y los administrativos fueron valorados de forma positiva por el 97'4% de las personas encuestadas y el 96'9%, respectivamente.

El 80'2% afirmó conocer el nombre de su médico, mientras que el 96'9% aseguró que el personal se dirigió a ellos por su nombre. El 98'5% de las personas encuestadas se mostró satisfecho con el respeto que mostró el personal hacia su intimidad y el 98'3% valoró de forma positiva el tiempo permitido para las visitas de los familiares.

El 98% de las personas encuestadas consideró adecuada la información recibida sobre la evolución de su enfermedad y el 97'3% aseguró estar satisfecho con los datos facilitados sobre los tratamientos prescritos.