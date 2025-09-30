El hospital Doctor Negrín implanta con éxito un dispositivo pionero que evita trasplantes de córnea Hasta ahora, cuatro hombres de entre 49 y 93 años se han beneficiado de esta innovación técnica en el ámbito de la oftalmología

El equipo implicado en la implantación de el nuevo dispositivo ocular.

El hospital de Gran Canaria Doctor Negrín ha marcado un nuevo hito médico en el campo de la oftalmología al implantar, por primera vez en el archipiélago, un dispositivo artificial que mejora la visión en pacientes con problemas de córnea sin necesidad de recurrir a un trasplante.

Hasta ahora, cuatro hombres de entre 49 y 93 años han sido intervenidos con esta técnica, que sitúa al hospital entre los primeros de Europa en aplicarla.

El procedimiento, desarrollado por el oftalmólogo Eric Álvarez, permite reducir el edema corneal -la acumulación de líquido en la parte transparente del ojo- y recuperar la visión, informaron fuentes de la Consejería de Sanidad a través de una nota.

El pequeño implante actúa como una barrera que mantiene la córnea más clara, devolviéndole la transparencia perdida en determinadas patologías.

La principal ventaja es que evita cirugías más invasivas, como el trasplante penetrante de córnea, que requiere tejido de donantes, conlleva largos tiempos de espera y supone riesgo de rechazo.

Desde el centro hospitalario subrayan que este avance abre nuevas posibilidades de tratamiento en Canarias, ofreciendo alternativas más seguras, menos agresivas y con una recuperación más rápida. Además, recuerdan que este tipo de implantes solo se aplicaban hasta ahora en contados hospitales europeos.

Día del corazón

Por otro lado, los profesionales del Servicio de Cardiología del Doctor Negrín recordaron, coincidiendo con el Día Mundial del Corazón que se celebra este lunes, la necesidad de controlar los factores de riesgo y de mantener hábitos saludables para prevenir la muerte súbita de origen cardíaco, entre otras patologías cardiovasculares.

El Doctor Negrín es centro de referencia regional para el trasplante cardíaco, habiendo alcanzado los 114 procedimientos hasta ahora, de los que 22 se llevaron a cabo en 2024. El año pasado, realizó 33.600 consultas, 16.000 técnicas cardiológicas no invasivas y 4.000 procedimientos invasivos.