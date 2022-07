Una terapia innovadora permite a una mujer española con VIH vivir sin medicación antirretroviral La paciente sufrió una primera crisis, de la que fue salvada con fármacos antirretrovirales y un tratamiento inmunomodulador durante nueve meses, y ya no necesitó nada más

La historia de la medicina es testigo de muchos grandes descubrimientos que son fruto de la casualidad. Uno de ellos, el más famoso, fue el hallazgo de la penicilina; y otro, que es noticia desde hoy, el de una mujer de Barcelona, infectada por el virus del sida, que fue tratada de una crisis grave hace más de quince años y a partir de entonces dejó de necesitar medicación antirretroviral. Los médicos y científicos que la trataron no salen de su asombro, hasta el punto de que, de momento, prefieren no hablar de 'curación'. Los análisis revelan que su cuerpo conserva rastros del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. ¿Se reactivará algún día? No se sabe. Lo cierto es que su caso es tan exclusivo que se presenta en el congreso Mundial del Sida que se celebra a partir del viernes en Montreal (Canadá).

No se trata del primer afectado del mundo que logra, digamos, vencer al VIH. Ni siquiera la primera mujer. Hay algún caso más, incluso en España –muy pocos, contados, pero los hay– de pacientes que con trasplantes de médula ósea o sangre de cordón umbilical han conseguido el más difícil todavía en medicina, que es superar la infección por el virus del sida. Lo que convierte en exclusiva la historia de esta mujer de mediana edad, cuya identidad se mantiene en el anonimato por expreso deseo de ella misma, es la forma inaudita en que lo ha hecho.

Hace algo más de quince años, la mujer ingresó en estado grave en el Hospital Clinic de Barcelona, que es un centro de referencia mundial en la atención, cuidado e investigación en torno a la enfermedad. La paciente presentaba un cuadro complicado, que incluía herpes y candidiasis, que son dos complicaciones muy comunes en pacientes con VIH que comienzan a estar bajos de defensas. También ella estaba infectada por el virus del sida, como sospecharon los médicos que la atendieron.

Del todo inesperado

Dada su disposición mostrada a colaborar con el centro, la mujer fue invitada a participar en un ensayo clínico. Su grave problema de salud iba a ser tratado con un cóctel fuerte de antirretrovirales y un fármaco inmunomodulador, es decir, con capacidad para provocar una reacción potente del sistema de defensas contra la enfermedad. El tratamiento incluyó asimismo un inmunosupresor, la ciclosporina A, que busca justo el efecto contrario. Había 20 voluntarios en el ensayo, pero solo en uno de ellos se logró el efecto que se buscaba. El VIH seguía en su cuerpo, pero como dicen los médicos, «no rebotó». Desde entonces se dejó ver solo en los análisis de sangre con una presencia tan pequeña que los especialistas la califican de «indetectable», tan insignificante que nunca ha necesitado terapia antirretroviral para evitar que el virus invada su organismo.

EN SU CONTEXTO: 30 pacientes aproximadamente han logrado en España vivir sin terapia antirretroviral gracias a trasplantes de médula ósea. No se consideran curados, porque el virus sigue presente en su organismo, pero no necesitan terapia, porque tampoco se reproduce. En España se estima que viven infectados por el VIH/sida entre 140.000 y 170.000 ciudadanos.

Tres casos de curación para la historia del VIH. La medicina solo ha reconocido tres casos de curación de la infección por VIH. El 'paciente de Berlín', Timothy Brown (ya fallecido) lo superó por sorpresa con un trasplante de médula ósea (2008). Un laboratorio catalán (ICREA-IrsiCaixa) repitió la fórmula y lo logró con otro afectado británico, 'el paciente de Londres' (2019). Una mujer de EE UU pudo superarla con un trasplante de sangre de cordón umbilical (2022).

Llegados a ese punto, el equipo de investigación del Clinic –que forma parte de la red española de investigación del sida, junto a los principales centros de referencia en la enfermedad– se propuso saber qué es lo que había permitido a esta paciente llegar a donde había llegado. Si se trataba de otros caso único de superación de la infección o si, de algún modo, su caso podría repetirse en otros pacientes. Obtuvieron respuestas, que forman el contenido del trabajo que se presenta en el congreso de Montreal.

De momento, no es replicable

Las investigadoras Nuria Climent y Sonsoles Sánchez Palomino realizaron cultivos en laboratorio en los que vieron que unas células naturales que se llaman 'Natural Killers' ('Asesinas naturales') y los linfocitos T del tipo CD8+ eran capaces de controlar el virus. Hasta tal punto son potentes estas células en el organismo de esta mujer que llega incluso a controlarlo.

La pregunta clave es si la terapia que recibió esta mujer podría ser válida para los 40 millones de pacientes del mundo. Desgraciadamente, la respuesta es no. «Si fuéramos capaces, mediante un tratamiento, de repetir o replicar la capacidad inmunitaria de esta mujer, las ventajas serían enormes», se congratuló el jefe de la Unidad de VIH/sida del centro, Josep Mallolas. A día de hoy es imposible. En el futuro, no se sabe. La investigación continúa.