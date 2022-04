La situación geopolítica dificultará la cooperación sobre futuras pandemias

El empeoramiento de la política mundial será un obstáculo importante para la reforma del sistema internacional de salud pública, según un panel de expertos reunidos por el Real Instituto de Asuntos Exteriores(RIIA) de Londres. Crea dudas sobre la voluntad de las diferentes partes para negociar un tratado específico con reglas de prevención y respuesta en el caso de pandemias.

La Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, ha adelantado que quiere presentar en agosto el borrador del tratado. El británico David Heymann, con una larga experiencia en la OMS, considera, sin embargo, que la pandemia ha causado tal daño a la gobernación mundial de la salud que son necesarios más instrumentos que un tratado.

Otra veterana en las instituciones internacionales sobre salud, la alemana Ilona Kickbusch, cree que hace falta crear una convención marco bajo el paraguas de la OMS, como la ya existente sobre el cambio climático, para que se establezca una dinámica de informes, asambleas, desacuerdos y acuerdos posteriores, que garanticen la continuidad de la cooperación internacional.

David Fidler, especialista en ley internacional en áreas de seguridad y salud, como experto del influyente Consejo de Relaciones Internacionales, con sede en Nueva York, es más pesimista. «Las condiciones geopolíticas habían cambiado incluso antes de la guerra en Ucrania», afirma. Cree improbable un tratado cuando Estados Unidos está acusando de genocidio a China y a Rusia.

Confusión doméstica

Heymann señala que durante la pandemia se han planteado problemas al no existir un marco para compartir datos. Pero la Covid ha provocado la publicación de tantos datos que sería posible un nuevo sistema en el que los países se encargan de recabar esa información y la OMS, que antes tenía acceso exclusivo a los datos de cada país, se dedica al diseño del plan. Apunta también que, en plena Guerra Fría, se erradicó la viruela a través de la cooperación internacional.

En un mundo en el que se ha demostrado recientemente que salud y seguridad nacional van juntas, según la descripción de Fidler, un buen número de países no es capaz de definir sus objetivos domésticos. La polarización sobre uso de máscaras, o sobre la vacunación, impide por ejemplo ese consenso en Estados Unidos. No se puede liderar una negociación internacional cuando no sabes qué quieres.

Kickbusch invitó a los asistentes a leer la lista de países que se abstuvieron en el voto de la Asamblea de la ONU sobre la invasión de Ucrania por Rusia. Para la especialista alemana en política científica, esos países de media renta están exigiendo tener más peso en las negociaciones internacionales y la experiencia de la pandemia, en la que el egoísmo estatal ha sido la norma, habría reforzado su diplomacia sin alineamientos fijos.