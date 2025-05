Gran Canaria acoge el 57 Congreso de Cirugía Plástica con un formato «real, fresco y dinámico»

Jaime Ospina. Cirujano Plástico de O'Clinic y Kala by HPS

Las Palmas de Gran Canaria acoge el 57.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SECPRE), un evento de referencia en el ámbito médico y científico que reúne a los principales expertos en la especialidad. Este año, la ciudad se convierte en punto de encuentro gracias al impulso del reconocido cirujano local Jaime Ospina, quien ha liderado la organización con el objetivo de «traer el congreso a casa» y dotarlo de una visión renovada y cercana. «Traer a mis compañeros aquí no solo me hacía ilusión por mostrar nuestra tierra, sino porque quería darle un enfoque diferente al congreso», comenta Ospina, Cirujano Plástico en Kala by HPS y O'Clinic, destacando su intención de diseñar un evento más práctico, visual y centrado en los desafíos reales que enfrentan los profesionales en su día a día.

Del 13 al 16 de mayo, la capital grancanaria será el epicentro nacional e internacional de la Cirugía Plástica, congregando a más de 450 especialistas de distintas regiones de España y del extranjero. Durante estos días, el congreso ofrecerá una intensa y enriquecedora programación con ponencias de alto nivel, talleres prácticos, demostraciones en vivo y múltiples oportunidades para el Networking profesional. Además, se ha desarrollado una aplicación móvil específica para el evento que permite a los asistentes interactuar en tiempo real con los ponentes, consultar el programa actualizado, recibir notificaciones y contactar con la industria médica presente en la cita.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es su enfoque pedagógico innovador, diseñado para optimizar la formación continua de los especialistas. La sesión inaugural del congreso marcará un antes y un después al introducir un formato audiovisual inédito: vídeos quirúrgicos breves presentados por los propios cirujanos, quienes explicarán en directo sus técnicas quirúrgicas más destacadas. «Es un formato muy visual, que favorece el debate y el aprendizaje. Para ello, se ha seleccionado cuidadosamente a los mejores profesionales, tanto españoles como internacionales, en diferentes campos de la cirugía y la medicina estética», subraya Ospina.

El congreso también apuesta por impulsar el talento joven con iniciativas como las Olimpiadas de Residentes, que celebran su segunda edición. Esta original competición pone a prueba los conocimientos de los cirujanos en formación a través de diferentes retos académicos y clínicos. Su objetivo es doble: fomentar la motivación entre los residentes y reconocer la excelencia entre las nuevas generaciones de profesionales que pronto liderarán la especialidad.

Otra novedad relevante es el innovador sistema de organización de las mesas temáticas. Este año se ha otorgado plena autonomía a los presidentes de mesa, quienes han sido seleccionados por su prestigio y experiencia en áreas específicas. Cada uno de ellos ha tenido la libertad de diseñar su mesa, elegir a los ponentes que considere más relevantes y estructurar las presentaciones según su visión, lo que garantiza contenidos de gran calidad y mayor coherencia temática.

El congreso también reserva un lugar destacado a la industria y a las últimas innovaciones tecnológicas en el sector médico-estético. Empresas punteras del sector tendrán la oportunidad de presentar sus desarrollos más recientes, desde nuevas generaciones de prótesis mamarias hasta avanzados dispositivos de radiofrecuencia, liposucción asistida y herramientas específicas para procedimientos como la rinoplastia o el lifting facial. Este espacio permite a los asistentes explorar de primera mano los avances que están transformando la práctica de la cirugía plástica, reforzando así el vínculo entre la ciencia clínica y el progreso tecnológico.

Una App para crear una experiencia más completa

Este año, y en sintonía con la visión moderna y transformadora del 57.º Congreso Nacional de SECPRE, se ha desarrollado una aplicación móvil exclusiva que representa un paso adelante en la digitalización y personalización de la experiencia congresual. Esta herramienta ha sido concebida no solo como un soporte informativo, sino como un auténtico canal interactivo entre los participantes, los ponentes y la organización del evento. Gracias a la app, los asistentes podrán gestionar múltiples aspectos de su participación de forma ágil e intuitiva, como por ejemplo, preguntar en tiempo real a los ponentes al finalizar sus charlas, todo directamente desde la aplicación. Además, el «meet the expert» permite reservar encuentros exclusivos con ponentes internacionales. «Después de las charlas, si algún conferencista extranjero ha despertado tu interés, podrás reservar en la misma app una cita de unos 15 minutos en un rincón especialmente acondicionado para ella», explica. Esta iniciativa, que limita la participación a unas 10-15 personas, busca crear un espacio más cercano y personalizado.

Otra de las funcionalidades destacadas que incorpora esta innovadora App es el lanzamiento del llamado 'pasaporte comercial', una iniciativa pensada para fomentar la participación activa de los asistentes en la zona de exposición comercial y fortalecer la relación con las empresas del sector. A través de este pasaporte virtual, los congresistas deberán visitar todos los stands de la feria para obtener un sello digital o físico en cada uno de ellos, completando así un recorrido interactivo por las distintas propuestas tecnológicas, productos y servicios presentados.

«El objetivo es potenciar la visibilidad de las casas comerciales y fomentar la participación en los stands del evento», subraya Ospina. Esta acción no solo incentiva la circulación dentro del área expositiva, sino que convierte la visita en una experiencia dinámica y con recompensa. Aquellos asistentes que completen su pasaporte podrán optar a premios y sorteos especiales organizados por la organización, reforzando así el compromiso mutuo entre ciencia e industria en un ambiente distendido y colaborativo.

Mesas con ponentes nacionales e internacionales

Las mesas del congreso se organizaron en torno a temáticas clave que abordan retos actuales. Así, uno de los bloques que se actualiza será sobre Cirugía Mamaria Avanzada, con el objetivo de ofrecer técnicas innovadoras y contenidos de alto nivel científico. «Queremos que la gente realmente aprenda», insiste Jaime Ospina, quien ha apostado por ponentes de gran actualidad y una orientación claramente docente.

Entre los invitados internacionales destaca un especialista en reconstrucción de miembro inferior, reconocido por su pericia en microcirugía y el uso de ecografía, que le permite localizar los vasos sanguíneos directamente junto a la cama del paciente, eliminando la necesidad de realizar estudios como el TAC, más invasivos y tediosos.

El jueves será el turno de una de las conferencias más esperadas, a cargo del anestesiólogo colombiano Jorge Bayter, conocido por su trabajo en seguridad quirúrgica en cirugía plástica, quien también dará una de las charlas principales del Congreso. Ese mismo día habrá una mesa dedicada al lipedema, una enfermedad que provoca la acumulación anormal de grasa en las extremidades y que a menudo se confundía con obesidad. La sesión contará con un cirujano brasileño especializado, un fisioterapeuta español experto en la patología y una exploración en vivo para mostrar cómo se evalúa y marca a las pacientes antes de la intervención quirúrgica.

En esta edición, también se ha concedido un espacio a la Sociedad Canaria de Cirugía Plástica, que presentará los avances y técnicas desarrolladas en las islas. Asimismo, la mesa de Rinoplastia contará con ponentes de alto nivel, incluyendo un reconocido cirujano turco, mientras que en la de Nervio Periférico se espera la participación de un prestigioso cirujano de Harvard, que abordará la rehabilitación de lesiones nerviosas mediante prótesis de última generación con inteligencia artificial.

La mesa de Linfedema se actualizará este año con la incorporación del mapeo ecográfico y su aplicación en microcirugía reconstructiva, alineándose con el contenido del curso previo. El viernes se estrenará una nueva mesa centrada exclusivamente en el uso de la ecografía en cirugía plástica, con la participación de radiólogos y cirujanos que compartirán experiencias prácticas sobre su aplicación en el quirófano.

En el ámbito de la cirugía facial, el Congreso prestará especial atención a las técnicas endoscópicas del tercio superior, con especialistas procedentes del Reino Unido y Turquía. Por otro lado, se suma por primera vez una mesa dedicada a la Cooperación Internacional, en la que se compartirán experiencias en misiones humanitarias y colaboraciones en países con acceso limitado a la cirugía reconstructiva. Finalmente, la mesa de Contorno Corporal reunirá a tres expertos internacionales para debatir sobre los últimos avances en liposucción y cirugía glútea, consolidándose como una de las sesiones más destacadas del evento.

Residentes y futuro: protagonismo joven

El Congreso también se ha volcado en impulsar el talento emergente. Casi 100 comunicaciones orales serán presentadas por residentes, que optarán al premio a la mejor presentación del año. «Es una manera de motivarlos, de que sientan que tienen voz, que pueden aportar y aprender», afirma Ospina.

Una jornada precongreso para completar la experiencia

Como antesala al inicio oficial del 57.º Congreso Nacional de SECPRE, se ha programado una jornada precongreso de formación especializada, una de las actividades más esperadas y valoradas por los asistentes, especialmente entre los profesionales más jóvenes y aquellos en proceso de formación. Este año, la Clínica Kala by HPS, reconocida por sus modernas instalaciones y su apuesta constante por la innovación médica, será la sede de esta cita formativa de alto nivel. El curso precongreso, concebido con un enfoque práctico, participativo y altamente innovador, estará centrado en uno de los campos con mayor crecimiento y relevancia dentro de la cirugía plástica contemporánea: la ecografía aplicada a la cirugía plástica y la medicina estética. Esta tecnología, cada vez más utilizada en entornos clínicos y quirúrgicos, permite mejorar el diagnóstico, la planificación preoperatoria y el seguimiento postoperatorio, además de incrementar la seguridad en procedimientos mínimamente invasivos.

Jaime Ospina aprovecha para agradecer al Hospital Perpetuo Socorro la cesión de las instalaciones, contando con la tecnología más puntera, favoreciendo la realización de este curso con un enfoque eminentemente práctico, con demostraciones en vivo y participac ión directa de los asistentes.

Este 57º Congreso no solo pretende mostrar lo último en técnicas quirúrgicas y tecnología aplicada a la medicina, sino también abrir una ventana a la cirugía plástica más humana, ética y responsable. «La cirugía plástica no es solo estética. Es reconstrucción, es salud, es calidad de vida, y también es cooperación. Y todo eso queremos mostrar aquí», concluye el Dr. Ospina.