Gordofobia, una violencia que sufren «las mujeres cada una a su manera y la mayoría en silencio»

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha organizado los días 5, 6 y 7 de mayo la segunda edición de las Jornadas internacionales sobre gordofobia y violencia estética contra las mujeres, que en esta ocasión estarán dedicadas a profundizar sobre la cultura de las dietas y las consecuencias sobre los cuerpos y la salud de adultas y niñas.

La directora del ICI, Kika Fumero, contextualizó que la idea de organizar unas jornadas sobre gordofobia surgió tras el éxito de la publicación de un decálogo del Instituto sobre diversidad corporal, en mayo del año pasado, con el objetivo de contrarrestar la presión que sufren las mujeres sobre su cuerpo antes del verano.

Kika Fumero recordó que tras el éxito de la publicación se organizaron las primeras jornadas en octubre, que siguieron en streaming alrededor de 1.200 personas de 24 países diferentes, y tras el interés que despertó se ha decidido repetir.

Según expuso la directora, « el sistema está hecho para que no nos gustemos, para que no estemos a gusto con nosotras mismas. Es una violencia que hemos sufrido y sufrimos la totalidad de mujeres cada una a su medida, a su manera, y en la mayoría en silencio, ahogadas sin atrevernos a contarlo a nuestro entorno más cercano. Reivindicar modelos estéticos más abiertos no es idealizar la obesidad, esta jornada no pretende que todas la mujeres trabajen para ser gordas, sino pretenden contar, cómo el hecho de serlo, afecta a nuestras vidas«.

Fumero repasó algunos datos al respecto, como que el 80% de las ocasiones los trastornos de conducta alimentaria (TCA) comienzan con una dieta. «No son una cuestión meramente personal y están estrechamente relacionados con la cultura de la dieta y el canon de la delgadez», indicó.

Las intervenciones podrán seguirse en formato online y de manera presencial se celebrarán en el Museo Elder, en Las Palmas de Gran Canaria. Como acciones previas, durante el mes de abril se realizarán actividades puntuales contra la gordofobia y la violencia estética en las islas de La Palma, Lanzarote y La Graciosa.

Al igual que el año pasado, el evento estará acompañado de intervenciones artísticas públicas y se realizarán tres murales, de tres artistas canarias, en cada una de las islas en las que también se presentará la Guía Básica sobre Gordofobia, publicada por el ICI. Las fechas de celebración coinciden con el 6 de mayo, día internacional Sin Dietas, y también con el mes en que mayor bombardeo publicitario se realiza para que las mujeres pierdan peso ante la mayor exhibición con el buen tiempo.

Programa

El primer día, el 5 de mayo, intervendrá Magdalena Piñeyro, escritora e investigadora de la gordofobia, que presentará la Guía Básica sobre Gordofobia, editada por el ICI este año. Lucrecia Masson, teórica experta en gordofobia y racismo, y José Luis Moreno Pestaña, profesor de la Universidad de Granada, ofrecerán después información sobre la investigación sobre discriminación corporal en el ámbito laboral que han elaborado conjuntamente.

El segundo día, 6 de mayo, será centrará en la salud. La nutricionista peso-incluyente Ilana Borovoy participará con una exposición sobre las implicaciones de la gordofobia en la salud física; la psicóloga Laura Arberola, experta en TCA, abordará las implicaciones de la gordofobia en la salud mental. La jornada culminará este día con el grupo terapéutico 'Desnúdate Autoestima Corporal', que compartirán los procesos de sanación en los que ellas mismas trabajan como psicólogas, desde una perspectiva feminista e interseccional.

El tercer y último día se clausurará las jornadas con una sesión de teatro-fórum, con el Komando Gordix, grupo artístico pionero en esta temática, que abrirá la conversación sobre las corporalidades disidentes, sus dolores y rebeldías. Este último día, por respeto a la privacidad de las artistas y del público participante, no será retransmitido vía streaming.

Las personas interesadas pueden contactar con la Secretaría técnica de las Jornadas en el 928273027 en horario de 09.00 a 14.00 horas (horario canario) o enviar un mail a info@eventoselipse.com.