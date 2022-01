El Gobierno fijará el jueves el precio de los tests

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) establecerá este jueves un precio máximo para la venta de los test de antígenos de diagnóstico de la covid-19, según ha detallado este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros.

Rodríguez ha reconocido que en Navidad «hubo tensión en el mercado», pero ha asegurado que el Gobierno, «de la mano de distribuidores farmacéuticos y de los colegios, garantizó el suministro», pese a que muchas de ellas informaron de que ya no disponían de pruebas. «Ahora tenemos garantizado el suministro y vamos a fijar precios máximos. Si no estuviera garantizado el suministro no se podrían fijar los precios», ha remachado la portavoz.

El precio de los tests en España, entre los 6 y los 10 euros, es de los más altos de Europa. En países como Alemania o Portugal se encuentran a la venta por dos euros y se pueden adquirir en grandes superficies. Sin embargo, y aunque las grandes superficies se han ofrecido a dispensar estos productos, la ministra insistido en que estas pruebas diagnósticas se seguirán vendiendo únicamente en las farmacias «por seguridad y garantía a los ciudadanos».