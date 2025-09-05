Un fisioterapeuta canario lidera la primera guía para tratar a pacientes con ictus La Sociedad Española de Neurología lanza la 'Guía de funcionamiento de fisioterapia en unidades de ictus 2025', que cuenta con el apoyo y financiación del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias

La Sección de Estudio de Neurofisioterapia de la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha presentado la «Guía de funcionamiento de fisioterapia en unidades de ictus 2025», cuyo objetivo es establecer un documento de referencia con recomendaciones sobre cómo deben implantarse y desarrollarse las intervenciones de fisioterapia en pacientes de la unidad de ictus. El neurofisioterapeuta canario Isaac Padrón Afonso, que desarrolla su actividad profesional en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), junto a sus compañeros Inés García Bouyssou, del Hospital Clinic de Barcelona, y David Aso Fuster, de la Clínica Neurofunción de Asturias, ha liderado la creación de esta guía.

Además, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias ha apoyado esta iniciativa y ha participado en su financiación. Por otro lado, en la fase de pilotaje de este proyecto participaron otros fisioterapeutas canarios, del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, respectivamente.

En esta guía, elaborada a partir de los principales manuales de práctica clínica nacionales e internacionales, ha colaborado un grupo de trabajo de 18 fisioterapeutas de Unidades de Ictus de distintos hospitales españoles, que llevaron a cabo el pilotaje del documento en sus unidades de ictus respectivas. Dividida en seis capítulos, recoge propuestas de circuitos de actuación, el ratio terapeuta-paciente recomendado, procedimientos de valoración e intervención, así como actividades no asistenciales necesarias, entre otros aspectos.

«Tras un ictus, cuando se produce una pérdida de capacidades físicas, cognitivas, sensoriales, emocionales, conductuales y/o funcionales, la fisioterapia es fundamental para la rehabilitación y debe iniciarse lo antes posible. Está demostrado que su aplicación temprana y de alta frecuencia —varias veces al día— permite obtener mejores resultados funcionales en los pacientes, reducir los tiempos de recuperación y los costes médicos, disminuir los requerimientos terapéuticos tras el alta —hasta el punto de no ser necesarios en muchos casos— y contribuir a reducir las listas de espera para los tratamientos ambulatorios posteriores», explica el canario Isaac Padrón, miembro de la Sección de Estudio de Neurofisioterapia de la SEN.

«La mayoría de las Unidades de Ictus de los hospitales españoles disponen de servicio de fisioterapia, generalmente integrado en equipos multidisciplinares. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este servicio se presta a tiempo parcial y de forma compartida con otros, no exclusivamente para Neurología o Neurocirugía, pese a que la recomendación general es que las Unidades de Ictus cuenten con un fisioterapeuta a tiempo completo por cada cinco pacientes, en turnos de mañana y tarde», señala Selma Peláez, coordinadora de la Sección de Estudio de Neurofisioterapia de la SEN. «Por los beneficios que aporta la neurofisioterapia, no solo es imprescindible consolidar la figura del fisioterapeuta en las Unidades de Ictus, sino también que todo el colectivo disponga de una guía consensuada y homogénea para el abordaje de estos pacientes, como herramienta de ayuda y consulta», añadió.

De acuerdo con la evidencia científica disponible, la 'Guía de funcionamiento de fisioterapia en unidades de ictus 2025' establece que la rehabilitación debe comenzar tan pronto como el paciente alcance la estabilidad clínica y se hayan controlado las posibles complicaciones que comprometan su estado vital. Se recomienda que el paciente sea valorado y tratado por un fisioterapeuta en las primeras 24-48 horas tras el ictus, aunque las movilizaciones en las primeras 24 horas solo deben realizarse en pacientes que requieran poca o ninguna asistencia para moverse. Asimismo, señala que los mayores beneficios se obtienen cuando los pacientes realizan sesiones cortas y frecuentes —de 10 a 45 minutos—, al menos tres veces al día y cinco días a la semana, progresando hasta alcanzar unas tres horas diarias de terapia (fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional), más otras tres horas de práctica independiente, con ayuda o supervisión de un familiar-cuidador o de otro profesional sanitario.

«El principal enfoque de la rehabilitación en pacientes con ictus debe basarse en el entrenamiento repetitivo orientado a tareas, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico, además del trabajo del equilibrio, la coordinación neuromuscular y las alteraciones sensitivas que puedan presentarse», indica Isaac Padrón. «Además, sabemos que cuanto mayor es la cantidad de práctica, mejores son los resultados. Por ello, es importante evitar el sedentarismo durante la hospitalización, implicar a su entorno lo máximo posible, proporcionar educación terapéutica tanto al paciente como a cuidadores, familiares y personal sanitario implicado en sus cuidados, y siempre tratar de potenciar la autonomía del paciente».

La «Guía de funcionamiento de fisioterapia en unidades de ictus 2025» está disponible aquí.