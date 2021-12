Moreno, Urkullu y Aragonés replican a Sánchez que usar mascarilla en la calle y tercera dosis no es suficiente El presidente gallego, contrario a que no hagan cuarentena los vacunados con dos dosis que tengan contacto estrecho con contagiados

Los presidentes de Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña, han respondido hoy a las propuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que imponer la mascarilla en exteriores y la tercera dosis de la vacuna no son medidas suficientes para frenar la sexta ola del coronavirus, según han asegurado fuentes autonómicas.

Tanto Alberto Núñez Feijóo, como Juan Manuel Moreno y Pere Aragonés han planteado durante su intervención en la Conferencia de Presidentes que se celebra este miércoles de forma telemática que se cree un fondo covid para hacer frente al gasto en el que están incurriendo las regiones para frenar la pandemia.

Además, los presidentes de Galicia y Andalucía han reclamado una Ley de Pandemias al Gobierno, mientras que Íñigo Urkullu ha reclamado mayor seguridad jurídica que respalde las medidas que adoptan las CCAA. De hecho, ha propuesto volver a limitar los horarios de cierre de la hostelería a las 23:30 horas en el caso de los restaurantes y el aforo al 60 por ciento con un máximo de 10 comensales por mesa.

Mientras que el presidente gallego ha propuesto que se extienda la exigencia de test diagnósticos en los aeropuertos y las estaciones de trenes a los viajeros españoles, no solo a los extranjeros y ha planteado la no celebración de cotillones de Navidad o Cabalgatas de Reyes porque asisten niños que aún no están vacunados.

Además, Feijóo se ha mostrado contrario, por ser de «enorme riesgo», a que los contactos estrechos de infectados que estén vacunados con doble dosis no hagan cuarentena.

El presidente catalán, por su parte, ha mostrado su preocupación por la interacción que hay entre los territorios. Ayer planteó que se extendiera al resto del país medidas que se han adoptado en Cataluña como el toque de queda.