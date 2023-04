Las farmacias canarias abogan por mantener las mascarillas como medida de prevención

Pese a la dificultad para imponer el uso obligatorio de las mascarillas entre los usuarios de las farmacias, sobre todo en las zonas turísticas donde los extranjeros desconocen la norma, el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Las Palmas aboga por considerar las oficinas de farmacia como establecimientos sanitarios y, por tanto, mantener el uso de la mascarilla mientras sea obligatoria en este tipo de recintos.

«El Real Decreto del 7 de febrero que modifica el uso de la mascarilla mantiene su uso obligatorio en los establecimientos sanitarios y las farmacias lo son. Mientras rija esa orden, será obligatoria tanto para pacientes como para profesionales», comenta la presidenta provincial del COF, Loreto Gómez, que reconoce que es complicado imponer su uso a turistas procedentes de países donde la mascarilla no es obligatoria en este tipo de establecimientos.

«La obligatoriedad de la mascarilla ya ha desaparecido de todos los recintos, salvo los sanitarios, y nosotros defendemos que las farmacias son establecimientos sanitarios y, si eso lleva aparejado el uso de la macarilla, tendremos que asumirlo», recalca.

La naturaleza sanitaria de la actividad de los establecimientos no se contempló en los primeros meses de la pandemia. Este hecho, dice la portavoz del colectivo profesional, hizo que el Estado no amparara a los trabajadores del sector a los que no se les protegió frente al virus de Wuhan.

«Hay que tener en cuenta que a las farmacias viene todo el mundo enfermo o incubando. ¿Qué mejor punto de contagio que una farmacia? No es descabellado mantenerla como medida de prevención de problemas de salud», sostiene la presidenta del COF en Las Palmas.

Además, Gómez señala que en las oficinas de farmacia es muy complicado mantener metro y medio de distancia interpersonal, sobre todo entre los trabajadores. «Pasamos muchos momentos de agobio al principio de la pandemia, cuando en algunas farmacias había dos o tres compañeros contagiados que dejaron las plantillas muy disminuidas», comenta Gómez, que entiende beneficioso, desde el punto de vista de la salud laboral, evitar las infecciones en los puestos de trabajo.

En cuanto a la diversidad de opiniones mostrada por las comunidades autónomas frente a la retirada de la mascarilla, la farmacéutica asegura que esa disparidad de criterios también se aprecia en quienes acuden a los despachos canarios. «Hay usuarios que lo entienden y lo asumen y otros montan una trifulca. ¿Qué vas a hacer? No se dan cuenta de que sin mascarilla pueden contraer el covid por estar cerca de alguien que esté infectado y que vaya a comprar un test de antígenos», abunda.

Además, recuerda que la mascarilla no solo ha sido útil para evitar la transmisión del coronavirus, sino que, en los últimos dos años, logró frenar las infecciones respiratorias hasta rebajar la incidencia de la gripe a niveles mínimos. «Su uso disminuyó la transmisión de infecciones por la vía inhalatoria y eso no es malo», subraya Gómez que sostiene que solo por esta razón su uso en establecimientos sanitarios es más que recomendable.

La opinión de la presidente del COF en Las Palmas se alinea con la posición del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que estima que, aunque la situación epidémica ha mejorado, en estos establecimientos deben «seguir todavía alerta» porque constituyen el principal punto sanitario al que acuden los ciudadanos con sospechas de contagio en búsqueda de un test de autodiagnóstico.