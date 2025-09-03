Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria En 2017 recibió el Can de Plata de las Ciencias del Cabildo insular.

Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo con décadas de actividad en la medicina, ha fallecido este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria. Su cuerpo está en la sala 104 del Tanatorio de San Miguel y será incinerado este jueves.

Del Rosario ha sido una de las figuras más reconocidas de la medicina en Gran Canaria en las últimas décadas. Tenía su propio centro dermatológico situado cerca de Mesa y López, en la capital grancanaria, actividad que ha compatibilizado a los largo de los años con su activismo.

Por su labor fue galardonado en 2017 con el Can de Plata de las Ciencias del Cabildo de Gran Canaria, en reconocimiento a una trayectoria en la que había sido director de la conocida como Leprosería de Canarias, creador del Comité Antisida de Las Palmas y fundador de la Asociación Canaria para el Desarrollo Humano, entre otras muchas actividades. En 2010 también fue reconocido en el acto del 70ª aniversario de los Colegios Arenas.

Cristóbal del Rosario recibió el Can de Plata de las Ciencias en 2017.

Aparte de la medicina y el activismo, Del Rosario también formó parte de la historia de la UD Las Palmas en una de sus etapas más complicadas. En 2003 fue consejero del club en la directiva presidida por Ricardo Ríos.

