«Estar a la cola en el cribado de cáncer de colon es un disparate»

Canarias es la comunidad donde el cribado de cáncer de colon está menos extendido. Así, el 77,5% de la población canaria de entre 50 y 69 años desconoce el programa de detección precoz y solo el 37% ha sido citada para participar en él. Esta realidad fue expuesta este lunes por los presidentes provinciales de la Asociación Española contra el Cáncer en Canarias (AECC), Andrés Orozco y Fernando Fraile, al presidente canario, Fernando Clavijo, y a la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón.

«Se han comprometido a hacer una campaña para impulsar el cribado de cáncer de colon. Con los datos que les hemos dado, se han dado cuenta de que es un disparate que Canarias sea la última de España en este tipo de cribado», señaló el presidente de la AECC en Las Palmas, Fernando Fraile, al término de la reunión con los responsables del Ejecutivo canario.

«El porcentaje de personas que son llamadas para hacerse el cribado es de menos del 40% y hay municipios enteros que se quedan fuera del programa. Además, muchas de las personas que son llamadas no van porque desconocen el cribado y en qué consiste. No asisten porque no saben qué se les está diciendo», indicó Fraile, satisfecho por el compromiso del Gobierno de mejorar la difusión de la iniciativa. «Muchas personas se enteran de que tienen cáncer demasiado tarde y un cribado a tiempo puede evitar esto. El cáncer de colon es una patología muy previsible», afirmó el presidente de la AECC en Las Palmas.

Durante la reunión también se habló de detección precoz del cáncer de cérvix, una iniciativa que el Gobierno canario se comprometió a promover de inmediato con la puesta en marcha de un cribado de cáncer de cérvix en mujeres de entre 25 y 65 años.

Otro aspecto abordado en el encuentro fue la extensión de los cuidados paliativos a domicilio a todo el archipiélago, incluyendo las islas de Tenerife y Fuerteventura, donde aún no existe este tipo de servicios. «En las demás islas, en mayor o menor medida, ya existe este servicio que permite que el final de la vida de los enfermos sea lo más dulce posible, acompañados de los suyos y sin estar en un hospital», subrayó Fraile.

También la AECC pidió el apoyo del Gobierno canario en la batalla que están librando contra el tabaquismo con charlas impartidas al alumnado de los institutos y colegios de Canarias para concienciarlo de los efectos del tabaco. «El Gobierno se ha ofrecido a colaborar con nosotros», indicó el presidente de la asociación que reclama más espacios sin humos en las ciudades.