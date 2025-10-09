Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 9 de octubre de 2025
Varias personas visitan una sala de terapia grupal en un centro de salud mental. J. ALEMANY

España es el segundo país europeo más preocupado por la salud mental

La inquietud por el bienestar emocional se ha triplicado en solo siete años y es ya el mayor problema sanitario para la mayoría de españoles

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:39

Comenta

La preocupación por la salud mental se ha situado en el centro del debate y de las preocupaciones de los españoles. La suma de la ... cada vez mayor visibilidad de la alta incidencia de los trastornos emocionales, del gran impacto psicológico causado por la pandemia y de la presión que ejercen los acelerados cambios sociales sobre el bienestar de la ciudanía ha tenido un efecto claro. La salud mental se ha convertido en el principal problema sanitario para la gran mayoría de los españoles. Así lo indican dos de cada tres de los preguntados durante la investigación realizada por la multinacional demoscópica Ipsos, que ha chequeado la realidad de la salud mental en 30 países de los cinco continentes.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  3. 3 Darias, en el laberinto: el juego de equilibrios para no romper el pacto tripartito del Ayuntamiento
  4. 4 Un hombre agrede y abusa sexualmente de su expareja en Telde: piden dos años y medio de cárcel
  5. 5 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 1.500 euros a 13 vecinos de Sargento Llagas
  6. 6 El cuento de nunca acabar con Jesé en la UD Las Palmas: sufre una lesión muscular
  7. 7 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 8 de octubre
  9. 9 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  10. 10 Las expectativas turísticas de los empresarios canarios se enfrían tras cuatro años de cifras récord

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 España es el segundo país europeo más preocupado por la salud mental

España es el segundo país europeo más preocupado por la salud mental