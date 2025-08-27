Las enfermeras del hospital Doctor Negrín denuncian sobrecarga y déficit de personal en los quirófanos El Sindicato de Enfermería Satse en Canarias advierte de que la situación es insostenible | Alertan de que las intervenciones de urgencias se realizan en ocasiones con solo dos profesionales en quirófano

Las enfermeras del bloque quirúrgico del hospital de Gran Canaria Doctor Negrín llevan meses trasladando a la Gerencia del centro sanitario sus quejas por la sobrecarga de trabajo y las carencias en la dotación de personal, según informó el Sindicato de Enfemería Satse a través de un comunicado.

La organización sindical advierte de que la situación se aleja de lo recogido en la propia Guía de la unidad del Bloque Quirúrgico, publicada en 2023, donde se establece que cada quirófano debe contar con tres enfermeros: anestesista, instrumentista y circulante.

Sin embargo, la realidad dista mucho de ese estándar. En el Servicio de Urgencias, el equipo de quirófano está compuesto por cinco profesionales, lo que obliga a que, en caso de dos intervenciones simultáneas, uno de los equipos quede reducido a solo dos enfermeras.

Un refuerzo necesario

Ante esta situación, Satse reclama la contratación de un sexto profesional para el servicio, recordando además que con frecuencia estas enfermeras deben cubrir ausencias en quirófanos generales y en otras áreas como esterilización.

Según las memorias anuales del hospital, la presión asistencial ha ido en aumento en los últimos años: las intervenciones urgentes han pasado de una media de 6,5 diarias en 2020 a 7,36 en 2024. El sindicato denuncia que mientras en los quirófanos programados se respeta la dotación de tres enfermeros, en las urgencias se llevan a cabo operaciones con solo dos, una práctica que, subrayan, no puede justificarse como una «necesidad del servicio» cuando se repite de forma sistemática.

Otras carencias

Satse también alerta de déficits en el área quirúrgica general, donde en ocasiones no se cubre la figura del enfermero circulante, lo que obliga a que profesionales de otras categorías asuman estas funciones. Asimismo, reclama reforzar la figura de Enfermería Docente para garantizar la formación práctica de las nuevas incorporaciones dentro de su jornada laboral, y la creación de una plantilla de incidencias que permita cubrir con agilidad las ausencias en quirófano general, urgencias o cirugía mayor ambulatoria.

El sindicato insiste en que estas carencias ponen en riesgo tanto la seguridad de los pacientes como la calidad asistencial, y exige a la Gerencia del hospital Doctor Negrín que adopte medidas urgentes para garantizar una dotación adecuada de personal en todos los quirófanos.

