El Doctor Negrín supera los cien trasplantes cardíacos desde 2019 y recuerda que aún faltan donantes

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha practicado más de cien trasplantes cardíacos desde 2019, un hito que celebra agradeciendo a los isleños su solidaridad, que ha permitido este «gran logro social», y recordando que siguen faltando donantes para cubrir toda la demanda, aunque ya se llega al 90%.

Este paciente, que fue intervenido el pasado mes de febrero en Gran Canaria tras sufrir un infarto en Tenerife; ingresar en el Hospital Universitario de Canarias, donde sufrió una parada cardíaca, y permanecer luego 25 días con vida conectado a una máquina de circulación asistida, ha subrayado que está vivo porque alguien le donó su corazón.

«La donación salva vidas, una persona que muere no necesita sus órganos, hay muchos pacientes que los necesitan, yo he sido donante de sangre toda mi vida y ya no podré hacerlo, pero hay mucha gente que sí puede«, ha referido Luis.

Con una lista de espera de un mes, una supervivencia ligeramente superior a la que se registra a nivel nacional, y 58,6 donantes por millón de habitantes (frente a los 52,6 de media en el país), Canarias ha logrado en cinco años autoabastecerse, para sorpresa del programa nacional de trasplantes, ha recalcado el doctor Portela, quien ha asegurado que el centenar de profesionales que intervienen en estas intervenciones en las islas es el tercer o cuarto mejor equipo de España y Europa en este ámbito.

Este programa, «que se gestó como una posibilidad, cuando era una necesidad, ha ido tan «tremendamente bien que ya hemos retrasplantado un corazón y retrasplantaremos muchos más», ha aseverado.

«Afecta al 1% de la población»

El responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, Antonio García, ha informado de que esta patología afecta al 1% de la población e irá en aumento y ha detallado que «todos los cardiólogos del SCS se reúnen todas las semanas para discutir los casos, una colaboración que hace comunidad, de forma que todos se sienten parte de él, por lo que debemos estar muy orgullosos y reconocer su labor».

La consejera regional de Sanidad, Esther Monzón, ha celebrado que el SCS ya sea independiente en trasplantes de órganos sólidos, lo que evita los traslados de pacientes y sus familias a la península, que se demoraban hasta seis meses en el caso de los trasplantes de pulmón.

Por ello, ha considerado que este programa regional tiene por delante un camino «lleno de posibilidades y de nuevos retos», mientras que el coordinador hospitalario de Trasplantes, Vicente Peña, ha resaltado que el 30 % de las personas a las que entrevista este departamento son reacias a donar sus órganos.

«La falta de donantes es el problema actual, en el mundo no se llega ni al 50% de pacientes que necesitan un trasplante y en España, que lidera la lista mundial, llegamos al 90%», ha referido.

Peña ha insistido en que la donación de sangre resulta imprescindible para mantener el resto de trasplantes, por lo que ha animado a la población a contribuir con este gesto a dar una nueva oportunidad de vida a quien lo necesita.

Así lo han expuesto este miércoles en el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín su director gerente, Miguel Ángel Ponce; el responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, Antonio García; el jefe de servicio de Cirugía Cardíaca, Francisco Portela, y el coordinador hospitalario de Trasplantes, Vicente Peña, quienes han comparecido en una rueda de prensa junto a Luis Ángel Muñoz, de 56 años, uno de los últimos pacientes trasplantados de corazón en las islas.