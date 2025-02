Día Mundial contra el Cáncer: «Nadie cuenta a los pacientes qué les va a pasar»

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La incidencia del cáncer está subiendo a un ritmo superior al del aumento de la población. «El crecimiento es imparable tal y como demuestran los datos», señala el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, Fernando Fraile, coincidiendo con el día mundial de la enfermedad.

Así, en Canarias, la incidencia de los tumores se situó en 2024 en los 567 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 482 de hace diez años.

El dato esperanzador es que la supervivencia está creciendo y ya ronda un 60%. «La administración pública está haciendo un gran esfuerzo en curar la enfermedad para evitar la mortalidad», resalta Fraile, quien entiende que este empeño debería acompañarse de aspectos que quedan en un segundo plano. «Nadie que tenga cáncer en España se queda fuera del sistema público de salud. Enseguida te cogen y te hacen el tratamiento, pero todo el proceso debería mejorar en la misma dirección; no solo para que te salven la vida, sino para que la experiencia de la persona sea lo mejor posible con la humanización del tratamiento», dice.

Y es que, según Fraile, la mayoría de los pacientes, cuando comienzan una terapia, no saben cómo se van a sentir. «Para eso estamos nosotros, para decirles lo que les va a pasar. Es un proceso duro y doloroso; algunas personas pierden el pelo, las uñas, ganan kilos... Los médicos tienen muchos pacientes y no tienen tiempo para humanizar más el trato. No es un reproche. Hacen lo que pueden», señala el presidente de la AECC, un colectivo que en 2024 atendió a 1.788 personas en la provincia de Las Palmas, entre pacientes y familiares.

De hecho, el lema de la AECC por el Día Mundial contra el Cáncer es «más datos: el paciente debería tener más información sobre qué tiene y cómo se puede resolver, qué distintas soluciones puede haber». Además, el colectivo reclama «más difusión, más investigación, más prevención, más atención, más sensibilización, más equidad, más esperanza y más vida», precisó Fraile.

En el ámbito de la prevención, Canarias tiene una cuenta pendiente con el cribado de cáncer de colon. Según los datos ofrecidos ayer por la Consejería canaria de Sanidad, en 2024 se citaron 148.834 personas, unas 10.500 más que el año anterior, pero de ellas solo un tercio, 48.305 personas, acudió a hacerse el test, que resultó positivo en 2.353. Para mejorar la cobertura de este cribado, el Gobierno regional pondrá en marcha un sistema de aviso por SMS. «Hay que avanzar más en la comunicación y difusión del tema. Mucha gente, cuando les dicen que les van a hacer un cribado de cáncer de colon, no sabe en qué consiste», indica Fraile sobre el desconocimiento de la sencilla prueba del test de sangre en heces.

Mejor ha sido el balance del cribado de cáncer de mama en Canarias. En 2024 fueron llamadas 163.411 mujeres para una mamografía, de las que acudieron 107.387. De ellas, 3.226 fueron derivadas al hospital para ser estudiadas y se detectaron 519 tumores. «El cáncer de mama, de colon y de próstata son patologías que, si se cogen a tiempo, tienen una supervivencia superior al 90%», resalta Fraile quien lamenta que personas renuncien a tratarse para no dejar el trabajo y poder seguir manteniendo a su familia. «Hay cosas muy duras que vemos en la asociación. Ayudamos en todo lo posible para los pacientes tengan calidad de vida durante el proceso», relata.

Apoyo para un abanico de problemas

Cuando se diagnostica la enfermedad, impacta en distintas esferas de la vida de la persona; sobre todo psicológicamente. La incertidumbre sobre el curso de la patología y del tratamiento se suma al miedo a la muerte, explica la coordinadora de Atención a Pacientes y Usuarios de la AECC en Las Palmas, María José Alemán. «Nos centramos en que el paciente conozca qué le va a pasar: llegan muy perdidos y desorientados», asegura.

La asociación, además de apoyo psicológico a los pacientes y su entorno, brinda asesoramiento laboral y legal para gestionar cuestiones como la incapacidad temporal o ayudas económicas. En el ámbito del trabajo social, tramitan las peticiones de ayuda a domicilio o recursos ortoprotésicos, como sillas de ruedas o camas articuladas. También ofrecen fisioterapia para prevenir o paliar secuelas; ejercicio físico oncológico, para recuperar musculatura tras los ingresos; o asesoramiento nutricional. «Tenemos un profesional que recomienda la alimentación idónea para tratamientos fuertes que provocan náuseas», explica Alemán sobre una enfermedad que golpea con fuerza en personas que sufren extrema pobreza, con menores a su cargo o que viven en soledad. «Hay muchas casuísticas», reconoce Alemán.

12.688 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Canarias el año pasado, un 2,7% más que en 2023. La incidencia en las islas se sitúa en los 567 casos por 100.000 habitantes

Aumento sostenido 1 En los últimos diez años, en el archipiélago se han incrementado el número de nuevos casos anuales de cáncer en un 25,5%, pasando de las 10.052 personas diagnosticadas en las islas en 2014 a las 12.688 del pasado año.

Más frecuentes 1 El tipo de tumor más frecuente volvió a ser el colorrectal, del que se diagnosticaron 1.754 nuevos casos en 2024; seguido del de mama, con 1.638 diagnósticos; el de próstata, con 1.553, y el de pulmón, con 1.380 nuevos casos.

Causa de muerte 1 Los tumores, con el de pulmón a la cabeza, han sido la principal causa de muerte en el primer semestre del año 2024 en Canarias. En este periodo, el cáncer mató a 2.380 personas, lo que supone el 26,6% del total de los fallecimientos.

4.700 fallecimientos 1 En 2024, 4.700 personas fallecieron de cáncer en Canarias. El tumor de pulmón causó 1.006 muertes. El segundo más letal fue el de colon que segó 558 vidas. En España fallecieron 113.442 personas de cáncer, 23.326 de pulmón.