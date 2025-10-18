Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025
SUPLEMENTO ESPECIAL

Descargue el Especial Día Mundial contra el Cáncer de Mama en formato PDF

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:30

El apoyo a quienes afrontan la enfermedad y la apuesta por la ciencia se convierten en ejes sobre los que pivota la celebración.

Pinche aquí para descargar, en formato PDF, el suplemento completo.

Top 50
  1. 1 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  3. 3 La cúpula de CC arropa a 1ºCAN en su estreno y evidencia «una nueva era» del nacionalismo
  4. 4 Los empresarios de Triana piden más cámaras en las calles para frenar los hurtos en los comercios
  5. 5 El Estado, condenado a pagar 18,6 millones a Enagás por frustrar las plantas de gas de Canarias
  6. 6 Guanarteme se defiende de la especulación urbanística
  7. 7 NC exige la dimisión del director del SCS por revelar datos personales de Caraballo
  8. 8

    De amputar piernas a quitar patas de gallo
  9. 9 Ocho vuelos desviados por la niebla en el aeropuerto de Tenerife Norte
  10. 10 La Lotería Nacional del 18 de octubre cae en Canarias y riega con los premios principales a una única isla

