Decidir cómo morir, cada vez más fácil: «25.047 canarios ya lo han hecho» Ahora, la voluntad anticipada también se podrá tramitar gratis en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria a través del Colegio de Médicos

La consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón (i) y la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:49 | Actualizado 15:25h.

«Ordena ahora el final de tu vida», con este reclamo el Colegio de Médicos de Las Palmas presenta un nuevo servicio a la ciudadanía: la realización gratuita y sencilla de manifestaciones anticipadas de voluntad (MAV) gracias al convenio suscrito este lunes entre la organización colegial y la Consejería canaria de Sanidad.

A partir de ahora, se abre una nueva opción para dejar constancia de los cuidados y tratamientos que deseamos recibir en la etapa final de la vida por si, llegado el momento, no podemos expresarnos por nosotros mismos.

Esta alternativa se suma a las ya existentes: realizar el trámite a través del Servicio Canario de la Salud (SCS), pidiendo cita en el teléfono 012; mediante el Colegio de Notarios, o ante tres testigos para, posteriormente, inscribir el documento en el Registro de Instrucciones Previas de Canarias.

Ciudadanía previsora

«La participación del Colegio de Médicos en esta iniciativa facilita a la ciudadanía disponer de más recursos para acceder a esta prestación», señaló la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, quien indicó que actualmente en Canarias 25.047 personas ya han realizado su testamento vital, de las que 3.642 se tramitaron a lo largo del año 2024 . «De ellas, el 63,6% son mujeres», subrayó Monzón, que atribuyó esta ventaja a que los hombres suelen ser menos previsores y toleran peor la certeza de la muerte.

Estas personas han dejado constancia de sus preferencias ante cuestiones como si desean o no donar sus órganos, qué tratamientos quieren aceptar o rechazar, o si desean recibir ayuda para morir si, en un momento dado, se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

El 80% de quienes cuentan con este documento lo han realizado a través del SCS; otro 20% recurrió a un notario, mientras que solo el 0,3% optó por formalizarlo ante tres testigos.

Esta será también la vía que utilizará el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, con previsión de extenderla en breve al de Santa Cruz de Tenerife.

¿Cómo realizar el trámite?

«La tramitación será muy sencilla», explicó la presidenta de la organización profesional, Elizabeth Hernández. A través de la página web del Colegio –medicoslaspalmas.es–, la persona interesada encontrará un formulario que solo tendrá que responder con sí o no. Tras cumplimentarlo, será citada de forma presencial en el colegio, con sede en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Allí lo firmará ante tres testigos que, por ley, no pueden ser ni familiares ni compañeros de trabajo.

«En el colegio vamos a facilitar a estos tres testigos el día de la firma. La única documentación que tiene que traer el ciudadano es su DNI y no tiene coste alguno; es gratuito», precisó Hernández sobre una prestación «absolutamente garantista» que cristalizará en un documento accesible solo al personal autorizado y exclusivamente cuando sea necesario en un acto médico».

Liberar a los parientes de un trance duro

Un trámite que, en opinión de Hernández, liberará a las familias de tomar decisiones en momentos especialmente dolorosos. «Decidir hoy es dar tranquilidad para mañana; respetar la autonomía de la persona y dar alivio a las familias», resaltó la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas.

En su opinión, el aumento de las patologías neurodegenerativas por el envejecimiento de la población y la reducción del tamaño de las familias provoca que estas situaciones críticas no solo sean más frecuentes, sino que cada vez resulte más difícil adoptar una decisión. «Cuando surge una urgencia o tienes a un familiar hospitalizado, la capacidad de decidir rápidamente es nula. Por eso debemos anticiparnos y facilitar este proceso a la familia», comentó Hernández.