Darias pide a las comunidades que no rebajen las cuarentenas sin consenso La Comisión de Salud Pública analizará este jueves la flexibilización de la medida, que Cataluña quiere eliminar ya en el caso de los escolares

La eliminación de las cuarentenas en los colegios agitó este miércoles el debate en el Consejo Interterritorial de Salud. Cataluña, con el apoyo de Madrid, reclamó a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, acabar con esta medida, que ha dejado en sus casas a miles de alumnos desde Navidad por la expansión de la variante ómicron. Pero Darias dejó la decisión en manos de la Comisión de Salud Pública, que se reúne este jueves, y trató de lanzar un mensaje de unidad. «La pandemia nos ha demostrado que cuando estamos juntos, avanzamos más y más lejos. Este tipo de acuerdos deben ser de todos», recalcó la ministra.

Según acordaron Sanidad y las comunidades el 4 de enero, los alumnos de Primaria sin pauta completa de vacunación o que no hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses tienen que hacer siete días de cuarentena si se detectan cinco o más positivos en la clase o en el 20% del grupo; y los de Secundaria deben guardarla si son contactos estrechos de un compañero y no están vacunados. Pero ahora Cataluña ha puesto en su punto de mira las cuarentenas y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, dijo el martes que levantarán esta restricción a partir del próximo lunes aunque no exista acuerdo entre todas las autonomías, una medida unilateral que resquebrajaría la 'cogobernanza' que ha defendido el Gobierno durante la pandemia.

Y sin embargo, la discusión puede acabar este mismo jueves, cuando la Comisión de Salud Pública, integrada por representantes del Ministerio y de las comunidades, decida si prolonga o no las cuarentenas. La consejera de Salud de Navarra, Santos Indurain, dio una pista al asegurar que ese foro no solo flexibilizará las cuarentenas de los escolares, sino también la de la población en general, que ahora tiene que guardar siete días de aislamiento en caso de dar positivo por covid.

La posibilidad de relajar las cuarentenas se ve apuntalada, además, por la mejora de los datos. Según las estadísticas de Sanidad, la incidencia acumulada continuó ayer su descenso, que ya dura cuatro semanas, y se situó en los 1.060,46 casos por cada 100.000 habitantes, 82 menos que el día anterior. También se mantienen estables los nuevos contagios, con 37.108 registrados en las últimas 24 horas y tanto la ocupación en planta por pacientes covid (8,77%) como la de las UCI (14,72%) cae respecto a la jornada anterior.

Pero un día más, los fallecimientos permanecen en niveles muy altos. El Ministerio ha computado en las últimas 24 horas 444 muertes. Pese a la gravedad de la cifra, Darias subrayó que la letalidad en la sexta ola (ratio entre contagios y decesos) se encuentra en el 0,15%, en comparación con el 0,9% del conjunto de la pandemia.